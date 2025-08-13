Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmalarının satırbaşları şöyle:

"Türk gençliğinin yüksek çözünürlükte fotoğrafını çekmiştik. Gençliğin beklentileri, istekleri, hedeflerine dair veri setini değerlendirme fırsatı bulduk. Her bakımdan yenilenmiş, tazelenmiş bir şekilde kampınızı tamamladınız. Her biriniz kampta edindiğiniz bilgilerle partimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz.

AK Parti'nin ak gençleri olarak emanete iğne ucu kadar olsa leke bulaştırmayacaksınız. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayalkırıklığı yaşatmayacaksınız. Bölen değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışla çalışacaksınız.

AK Parti Gençlik Kollarımız Türkiye'nin en büyük, en organize ve en aktif gençlik yapılanmasıdır. Gençlerin siyasi adresi 24 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti'dir. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan 5 milyonu aşkın gencin yarısından fazlasının tercihi olduk. Rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük.

3 AYDA 130 BİN ÜYE KATILDI Sadece son 3 ayda ailemize 130 bin yeni üye katıldı. Gençlik ailemizin yeni mensuplarına hoşgeldiniz diyorum. Tüm yıpratma kampanyalarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor. Türkiye'nin ak gençleri olarak milletimizin istikbalini omuzlarınızda taşıdığınızı aklınızdan çıkarmamayı istirham ediyorum. Yarın da katılımlar olacak. Farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler, çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz. Her biriniz aynı davanın etrafında kenetlenmiş birer nefersiniz. Çerçioğlu'nu mu işaret etti? Aydın'ın CHP'li Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 3 ilçe belediye başkanı ile birlikte partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı öne sürülmüştü. İddia, Çerçioğlu tarafından yalanlanmazken CHP'li bazı isimler de iddiayı destekler nitelikte açıklamalarda bulunmuştu. CHP Lideri Özel'den Çerçioğlu açıklaması Sizler hem ülkemizin hem de partimizin güçlü geleceğinin teminatısınız. Bizim aşkla toprağa diktiğimiz fidanlarımızsınız. Siz sadece bizim değil, aynı zamanda dualarında Türkiye'yi unutmayan milyonlarca mazlumun güven kaynağısınız. Siz genç arkadaşlarımla aynı ufka birlikte koşmaktan kıvanç duyuyorum. Milletin emanetine sahip çıkacağınıza, bizden teslim alacağınız sancağı daha da yücelteceğinize yürekten inanıyorum. Tarihimizde en büyük devrimlerin gençlerle yapıldığına şahit oluyoruz. Biz millete sevdalı, ülkeye sevdalı, ümmete ve insanlığa sevdalı bir hareketin üyeleriyiz.

Siirt'te okuduğumuz bir şiirden dolayı Pınarhisar Cezaevi'ne girerken, bu ülkenin genç evlatlarına seslenmiştim. Biz ödevlerimizi iyi yaptık. Gençler sözüne sadık kaldı ve ödevlerini iyi yaptı. Allah'ım şükür olsun ki, şahsıma sizin gibi mücadele arkadaşları verdi. Yaklaşık yarım asırdır siyaset sahnesindeyiz, 23 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz. Yarın 24'üncü yaşımızı gururla kutlayacağız. Bu zorlu yolculukta engelleri, saldırıları, ihanetleri birlikte püskürttük. Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle gerçeğe dönüştüreceğiz. TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ Sizlere bırakacağımız en büyük miras olan Terörsüz Türkiye'yi sabırla inşa ediyoruz. Lafa her başladıklarında karamsarlık zerk edenlere aldırmayacağız. Yapamazsınız diyenlere kulak asmayacağız. Sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi biz teslim edeceğiz. ÖZGÜR ÖZEL'E: ÇOK AMA BOŞ KONUŞUYOR CHP Genel Başkanı partisini saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı, AK Parti Gençlik Kolları'nı hedef almaya başladı. Kendince polemik üretmeye çalışıyor. Bunu da iptidai bir şekilde yapıyor. Sözlerinde hiçbir derinlik yok, argümanlarında tutarlılık yok. Siyasetin kalitesini artıracak, gençlere ufuk çizecek hiçbir beyanını bulamıyoruz. Beyfendi çok konuşuyor ama boş konuşuyor.

Hakareti, tehdidi, çamur atmayı siyaset zannediyor. Ortada siyasi bir söylem değil, üçüncü sınıf laf salatası var. Kendi partisinde bile itibarı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız. Biz CHP Genel Başkanı'nın yaşadığı ikilemin, savrukluğun sebeplerini çok iyi biliyoruz. Bir tarafta soygunun büyüklüğü, diğer tarafta soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı Sayın Özel'in dengesini bozuyor. Sayın Özel, hiç merak etmesin yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, Türkiye safralarında, kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, CHP'li vatandaşlarımız da rahat edecek. Sataştığı ak gençlik, Sayın Özel'i çırak çıkartır."