Biri sönüyor diğeri başlıyor... Son adres: Mersin ve Çanakkale | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Mersin'in Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında kalan bölgede, öğle saatlerinde 3 ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

ÇANAKKALE'DE ALEVLER YÜKSELDİ Çanakkale'nin Denizgöründü mevkiindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi. Orman yangınları neden pik yaptı? Haberi Görüntüle Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır? Haberi Görüntüle