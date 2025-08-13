Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
Mersin'in Silifke ilçesinde, üç ayrı noktada ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildiği bildirildi. Öte yandan Çanakkale'de yeniden orman yangını çıktı. Denizgöründü köyü yakınlarında saat: 13.30 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Mersin'in Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında kalan bölgede, öğle saatlerinde 3 ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.
ÇANAKKALE'DE ALEVLER YÜKSELDİ
Çanakkale'nin Denizgöründü mevkiindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.