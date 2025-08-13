Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek

Suriye’nin Suveyda kentinde bir süre devam eden çatışmalar ve bölgedeki terör tehdidinin üzerine Şam’dan Ankara’ya resmi askeri destek talebinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu talebe ilişkin; “Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında resmi olarak Türkiye’den destek talep edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

ŞAM’DAN ANKARA’YA RESMİ DESTEK TALEBİ

Bu talep doğrultusunda, Suriye’nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmaların devam ettiği kaydedilirken Ankara’da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG’NİN SURİYE HÜKÜMETİNE ENTEGRASYONU

Suriye’de yeni hükümetin kurulmasının ardından 10 Mart 2025 tarihinde bölgede varlığını sürdüren SDG terör örgütü ile bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre SDG, yeni kurulan hükümetin ordusuna entegre olması gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu entegrasyonun yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurgularken SDG terör örgütünün anlaşmaya uymadığı görülüyor. Ankara’da Suriye hükümetinin SDG’ye yönelik bir operasyon hazırlığında olduğu ve TSK’nın da bu operasyona destek vereceği iddiaları konuşulurken MSB kaynakları da ilgili entegrasyon sürecinin yakından takip edildiğinin altını çiziyor.

ASKERİ DESTEK ANLAŞMASI NE ANLAMA GELİYOR? Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllar sürdürdüğü terörle mücadele operasyonları ile bölgedeki en aktif ordulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni kurulan hükümet aynı zamanda yeni kurulan bir ordu anlamına da geliyor. Bu kapsamda hem ikili savunma ve güvenlik ilişkilerini güçlendirmek hem de bölgede komşu ülkelerin ortak eğitimler ile harekat kabiliyetini bir üst seviyeye taşımak amacıyla imzalanan anlaşmanın iki ülkeye de olumlu katkılar sunması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komşu ülkeye bu eğitimi fiilen nasıl vereceği ise sahadaki yansımaları ile önümüzdeki dönemde netlik kazanacak. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.