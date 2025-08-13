Habertürk
        CHP Lideri Özel'den Çerçioğlu açıklaması | Son dakika haberleri

        CHP Lideri Özel'den Çerçioğlu açıklaması

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddiaları ile ilgili, "Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülü ile Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'yi aydınlatacakmış" dedi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 17:15 Güncelleme: 13.08.2025 - 17:26
        CHP Lideri Özel'den Çerçioğlu açıklaması
        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını ziyaret etti.

        Özel, ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunup soruları yanıtladı.

        Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı iddiaları ile ilgili soruyu cevapladı.

        Özel, "Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, birinci belediye Aydın. Ben Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediye başkanlarını alın içeri atın demem. Bir suç varsa ihalede sayıştay bakar suç duyurusunda bulunur yargılanır. Siz Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Şimdi yeni bir fazdayız. Özlem Çerçioğlu’na gidip şunu diyorlar, ‘Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın. Ya içeri atıl ya gel partime katıl’ olay bundan ibarettir" dedi.

        Özel, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Aydın'ı almak, Aziz İhsan Aktaş üzerinden 'Ya içeri tıkıl, ya partime katıl' demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim. Bu mu mertlik. Böyle mi alacaksın Aydın'ı. Bir dahakine bir daha alacağım Aydın’ı. Ege’de bir tane ilde kaldın mı? Kilis’i almışım ben Kastamonu’yu almışım, Kırklareli’ni Kırıkkale’yi almışım. Böylemi alacaksın Aydın'ı. Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun. Kütahya Belediye Başkanı Aziz İhsan Aktaş’la çalışıyor. Onun dosyası Kütahya’da bizimkisi burada. Aydın’a da aylardır ucundan gösteriyorlar. Dikkatle izleyeceğiz bakalım o cant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek göreceğiz bakalım şimdi. Günlerdir Aydın’daki bütün belediye başkanlarımıza 'gel beraber gidelim' diyor. İnat ettim atmadım namussuzu partiden. Efeler ilçe başkanına partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline sevk edeceğiz. O da bahane edecek benim ilçe başkanımı benim ekibimde olan kişiyi diye. İlk ilan edilen belediye başkanımızdır. Kemal beyin sözünü çiğnememek için. Kemal bey ilan etmişti 'Kemal Bey’in ilan ettiği hiçbir belediye başkanını göstermemezlik yapmayız' dedim. Bizim o mertçe tutumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim. Ya içeri tıkıl ya AK Parti’ye katıl formülü ile Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti’yi aydınlatacakmış" diye konuştu.

