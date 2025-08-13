Habertürk
        En mutsuz iller belli oldu! İlk sıraya yerleşti... Karadeniz, neşesini kaybetti

        TÜİK verilerinde en mutsuz şehir Trabzon oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 11,19'luk oranla 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, 'Türkiye'nin en mutsuz ili' oldu. Araştırmada, Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon'un yanı sıra Samsun, Ordu ve Gümüşhane' de 'en mutsuz' iller arasında üst sıralarda yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 14:29 Güncelleme: 13.08.2025 - 14:30
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

        Yapılan araştırma ve belirlenen listeye göre Karadeniz’in önemli şehirlerinden 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, yüzde 11,19’luk oranla ‘Türkiye’nin en mutsuz ili’ oldu.

        DHA'nın haberine göre araştırmada Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu ve Gümüşhane’nin de ‘en mutsuz iller’ arasında üst sıralarda bulunması dikkat çekti.

        Türkiye’nin en büyük 3 ili, İstanbul, Ankara ve İzmir de en mutsuz iller arasında yer aldı.

        ‘En mutsuz il’ sıralamasında Trabzon’u Antalya, İzmir ve Ankara takip etti.

        15 milyon 907 bin 951 kişinin yaşadığı İstanbul ise ‘mutsuzluk’ oranı yüzde 9,12 olarak belirlenip, listenin 6’ncı sırasında yer aldı.

        Araştırmada, büyükşehirlerin yanında orta ve küçük ölçekli kentlerde mutsuzluk oranlarının yüksek olduğunu ortaya konuldu.

        TÜİK tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda Karadeniz Bölgesi’nden Sinop yüzde 77,7 oranla ‘en mutlu şehir’ olmuştu.

        En mutsuz iller sıralaması şöyle:

        Trabzon- Nüfus: 818 bin 23 - Oran: 11,19

        Antalya- Nüfus: 2 milyon 688 bin 4 - Oran: 11,7

        İzmir- Nüfus: 4 milyon 462 bin 56 - Oran: 10,65

        Ankara- Nüfus: 5 milyon 782 bin 285 - Oran: 9,95

        Samsun- Nüfus: 1 milyon 368 bin 488 - Oran: 9,72

        İstanbul- Nüfus: 15 milyon 907 bin 951 - Oran: 9,12

        Çorum- Nüfus: 524 bin 130 - Oran: 9,1

        Ordu- Nüfus: 763 bin 190 - Oran: 8,75

        Gümüşhane- Nüfus: 144 bin 544 - Oran: 7,68

        "TRABZON’DA MUTSUZ OLMA ŞANSIN YOK"

        Trabzon’da oturan Ömer Güney, bu kentte mutsuz olmanın mümkün olamayacağını ifade ederek, “Trabzon’da mutlu olmayan delidir. Yaylası, köyü, bayırı, deresi, ormanı var. Trabzon’da mutsuz olma şansın yok. Acıkınca birinin kapısını çalsan sana yemek yedirir. Kimse sana soru bile sormaz. Seni çok güzel ağırlar. Verilere inanmıyorum. Hiçbir şey yapamazsanız, sabah kuymak yapıp yiyin, mutlu olursunuz” dedi.

        "SEBEBİ TRABZONSPORDUR"

        Mehmet Sinan, mutsuzluğun her şeyle ilişkisi olduğunu belirterek, “Kime sorsanız mutsuz olduğunu söyler. Trabzonspor, sürekli gündemde o yüzden ilk sebebi budur. Yapılan transferler var. Normal bir takım olmaya çalışıyoruz. Belki Arap turistlerin şehre gelmesi ve bu sene biraz daha fazla sıcaklığın olması da olabilir. Nem oranı da sürekli yükseliyor. Ekonomi sorunu da tüm Türkiye’de var. Her şeyin etkisi vardır” ifadelerini kullandı.

        "ŞOKE OLDUM"

        Trabzon’daki insanların neşeli ve mutlu olduğunu söyleyen Melek Sevencan, “Mutsuz değiliz. Zaman zaman mutsuz oluyoruz ama Trabzon'un mutsuz ilk şehir seçildiğini duyunca şoke oldum. Genelde neşeli ve mutlu insanlarız ve mutluyuz. Şakacıyızdır, nereden çıktı bilemiyorum” diye konuştu.

        "EN MUTLU ŞEHİR TRABZON’DUR"

        Metin Kazancı ise “Bu durduk yere nereden çıktı? Neden Trabzon en mutsuz şehir olsun ki? En mutlu şehir Trabzon’dur. Biz mutluyuz. Sabah gelip, işimizin başına geçiyoruz. Esnaf ile gülüp eğleniyoruz. Bunu diyen yanlış demiş. Trabzon’u çekemiyorlar” dedi.

        #en mutsuz şehir
