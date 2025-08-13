Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Alanya'da arkadaşını öldüren kişi, evi kiraladığı emlakçıyı arayıp kendini ihbar etti - Güncel haberler

        Arkadaşını öldüren kişi, evi kiraladığı emlakçıyı arayıp kendini ihbar etti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, tartıştığı arkadaşını silahla öldüren şüphelinin, cinayetin ardından evi kiraladığı emlakçıya mesaj atarak kendini ihbar ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 18:54 Güncelleme: 13.08.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşını öldürdü! Emlakçıya kendini ihbar etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak’taki evinde henüz kimliği öğrenilemeyen arkadaşını silahla vuran M.U. (21) olay yerinden kaçtı.

        Şüpheli, bir süre sonra iki ay önce evi kiraladığı emlakçıya mesaj atarak kendisini ihbar etti.

        İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, M.U'nun erkek arkadaşının öldüğünü belirledi.

        Evde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

        Polis cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Antalya
        #antalya haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Habertürk Anasayfa