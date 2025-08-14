Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 FIRTINANIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

11 KENT İÇİN ŞİDDETLİ RÜZGAR ALARMI Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 11 kent için "sarı" alarm verilerek, şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu. İşte o illerimiz: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova." REKLAM

GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAĞA DİKKAT Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 36, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık BURSA: 35, Az bulutlu ve açık BALIKESİR: 34, Az bulutlu ve açık ÇANAKKALE: 32, Az bulutlu ve açık EDİRNE: 34, Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR: 37, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 40, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 38, Az bulutlu ve açık ADANA: 42, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 38, Az bulutlu ve açık HATAY: 38, Az bulutlu ve açık ISPARTA: 39, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 38, Az bulutlu ve açık REKLAM KONYA: 37, Az bulutlu ve açık YOZGAT: 31, Az bulutlu ve açık BOLU: 35, Az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 26, Az bulutlu ve açık SİNOP: 34, Az bulutlu ve açık AMASYA: 35, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, TRABZON: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu RİZE: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu ERZURUM: 31, Parçalı ve az bulutlu KARS: 29, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık MARDİN: 39, Az bulutlu ve açık SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 43, Az bulutlu ve açık