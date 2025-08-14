Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 11 kentte ise kısa süreli fırtınanın hızı 70 km'yi buluyor. İşte "sarı" alarm verilen illerimiz ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
FIRTINANIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
11 KENT İÇİN ŞİDDETLİ RÜZGAR ALARMI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 11 kent için "sarı" alarm verilerek, şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu. İşte o illerimiz: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova."
GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAĞA DİKKAT
Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 36, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık
BURSA: 35, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 34, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 32, Az bulutlu ve açık
EDİRNE: 34, Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR: 37, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 40, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 38, Az bulutlu ve açık
ADANA: 42, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 38, Az bulutlu ve açık
HATAY: 38, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 39, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 38, Az bulutlu ve açık
KONYA: 37, Az bulutlu ve açık
YOZGAT: 31, Az bulutlu ve açık
BOLU: 35, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 26, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 34, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 35, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu,
TRABZON: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu
RİZE: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu
ERZURUM: 31, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 29, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık
VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 39, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 43, Az bulutlu ve açık