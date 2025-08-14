Habertürk
        UKOME, Martı Tag'ın lisans başvurusunu reddetti - Teknoloji Haberleri

        UKOME, Martı Tag'ın lisans başvurusunu reddetti

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Martı Tag'in ve Zuppin firmasının lisans başvuruları gayri yasal taşımacılık gerekçesiyle reddedildi.

        Giriş: 14.08.2025 - 11:28 Güncelleme: 14.08.2025 - 11:30
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Pelin Alpkökin'in başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

        Toplantıda, elektronik ulaşım yönetim lisansı taleplerinin değerlendirilmesi teklifi üzerine, Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş'nin turizm yolcu taşımacılığı lisansı ile Martı İleri Teknoloji A.Ş'nin MartıTag lisans başvuruları gündeme geldi.

        "MEVZUATA AYKIRI"

        ZUPPİN XL uygulamasındaki araçların turizm yolcu taşımacılığı faaliyetini mevzuata aykırı şekilde mobil uygulama üzerinden amacı dışında gayri yasal taşımacılık yapması gerekçesiyle, mevcuttaki Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı başvurusu oybirliği iptal edildi.

        Martı Tag'in de uygulama üzerinden izinsiz taşımacılık yapılmasına imkan verilmesi nedeniyle Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı talebi oybirliği ile reddedildi.

        İBB Toplu Ulaşım Müdürü Osman Kılıçaslan şartların sağlanması halinde firmaların yeniden lisans başvurusu yapabileceğini kaydetti.

        Öte yandan, gündeme gelen bir diğer maddede, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında görev yapan personele İBB Personel Kart kapsamında İstanbulkart düzenlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

