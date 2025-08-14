Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
Galatasaray, Monaco'da forma giyen Wilfried Singo için 5 milyon euro kiralama bedeli, 20 milyon euro da mecburi satın alma maddesi içeren bir kiralama teklifi yapmayı planlıyor. Singo için 30 milyon Euro beklentiye sahip Monaco ise mecburi satın alma maddesi dahil kiralama tekliflerine sıcak bakmıyor.
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Wilfried Singo’yu kadrosuna katmayı planlıyor.
Hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev alabilen Singo için kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içeren toplam 25 milyon euroluk bir teklifin gündemde olduğu belirtildi.
Galatasaray, Wilfried Singo için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklif yapmayı planlıyor.
Kulüp kariyerinde toplam 200 maça çıkan Singo, 14 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Fildişi Milli Takımı’nda ise 23 kez forma giydi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.