Trabzon- Nüfus: 818 bin 23 - Oran: 11.19 Antalya- Nüfus: 2 milyon 688 bin 4 - Oran: 11.7 İzmir- Nüfus: 4 milyon 462 bin 56 - Oran: 10.65 Ankara- Nüfus: 5 milyon 782 bin 285 - Oran: 9.95 Samsun- Nüfus: 1 milyon 368 bin 488 - Oran: 9.72 İstanbul- Nüfus: 15 milyon 907 bin 951 - Oran: 9.12 Çorum- Nüfus: 524 bin 130 - Oran: 9.1 Ordu- Nüfus: 763 bin 190 - Oran: 8.75 Gümüşhane- Nüfus: 144 bin 544 - Oran: 7.68
Trabzon ve Karadeniz'deki mutsuzluğunu nedenlerini bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı... "Güneş, işsizlik ve Trabzonspor"
TÜİK tarafından gerçekleştirilen 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 11.19'luk oranla Trabzon, 'Türkiye'nin en mutsuz ili' oldu. Araştırmada, Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon'un yanı sıra Samsun, Ordu ve Gümüşhane de 'en mutsuz' iller arasında üst sıralarda yer aldı. Karadeniz'in mutsuzluğunda güneşin eksikliği ve bulutlu havanın depresyon etkisine dikkat çeken Trabzonlu bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Doğu Karadeniz'de ciddi bir işsizlik var. Trabzonlular yurt dışına gidiyor. Burada yatırım da arazi de yok. Bir de Trabzon insanı, Trabzonspor ile özdeşleşmiş durumda. Bir Trabzonspor bağımlılığı var. Beklenen başarı gelmeyince o da mutsuzluğu artırıyor" dedi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçları dün açıklandı. Yapılan araştırma ve belirlenen listeye göre Karadeniz’in önemli şehirlerinden 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, yüzde 11.19’luk oranla ‘Türkiye’nin en mutsuz ili’ oldu.
9 MUTSUZ KENTTEN 4'Ü KARADENİZ ŞEHRİMeteoroloji ve Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu.
En mutsuz 9 şehir sıralamasında Karadeniz'den Samsun 5'inci, Ordu 8'inci ve Gümüşhane ise 9'uncu sırada yer buldu.
Habertürk'ten Alper Uruş'un, "Karadeniz neden mutsuz" sorusuna Trabzon Maçkalı, Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu cevap verdi. İşte Kadıoğlu'nun tespitleri...
"GÜNEŞ'İN OLMAMASI ÖNEMLİ BİR ETKEN"
"Karadeniz'de bir kere yeterince yatırım yok. Arazi yok, işsizlik çok. Güneş'in olmaması da önemli bir etken. Karadeniz'de hava genelde bulutludur ve bu hava insanı depresyona sokar.
Güneş, D vitamini etkisiyle serotonin ve endorfin hormonlarının seviyesini artırır. Kuzey ülkelerine baktığınız zaman fazla yağış nedeniyle depresif olduklarını görürüz.
"TRABZONSPOR BAĞIMLILIĞI VAR"
Doğal afetler diğer kentlerde de görülüyor; onun bir etkisini söyleyemem ama Trabzon'da, bir Trabzonspor bağımlılığı var. Bu başka kentlerdekinden çok yüksek ve insanlar kendilerini özdeşleştiriyor. Başarısızlık da kent insanını etkiliyor. Trabzon insanı futbola çok düşkün, beklenen başarının gelmemesi insanları mutsuzluğa itiyor.
"DOĞU KARADENİZ'DE CİDDİ İŞSİZLİK VAR"
Güneş ve Trabzonspor'un yanında işsizlik çok önemli bir etken. Tüm Trabzonlular yurt dışında, orada çalışıyor. Diğer bölgelere oranla bölgeye yapılan yatırım daha az. Geçim sıkıntı söz konusu. Samsun görece daha iyi ancak Doğu Karadeniz'de işsizlik çok fazla.
"KARADENİZ NASIL MUTLU OLUR"
Karadeniz'in nasıl mutlu olacağını görmek için Alpler'e bakmak gerekir. Burada ağır sanayi olmaz ancak bilgisayar teknolojileri, yazılım ve bilgisayar oyunları üzerine çalışmalar yapılarak yatırımlar gerçekleştirilirse bu istihdam sağlanması konusunda elbette nefes aldıracaktır."