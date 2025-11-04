Washington Post: Trump, İsrail'in itirazlarına rağmen Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi bir rolde görüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in itirazlarına rağmen, Gazze'deki ateşkes ve bundan sonraki yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin merkezi bir rol oynayabileceğini düşündüğü belirtildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin, "Trump, Türkiye'nin Gazze barışında merkezi bir rol oynadığını düşünüyor, ancak İsrail buna itiraz ediyor" başlıklı makalesinde, Orta Doğu'daki sürece ilişkin gelişmeler mercek altına alındı.

Dış politika uzmanlarının görüşlerine de yer verilen makalede, ABD Başkanı Trump'ın, Ankara'nın Gazze'deki ateşkes ve yeniden inşa süreçlerinde merkezi bir rol oynamasını istediğine işaret edildi.

Makalede, Türkiye'nin Hamas ile olan bağlarını kullanarak Gazze'de ateşkesin sağlanmasına büyük katkı yaptığına dikkati çekildi ve Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin bölgenin yeniden inşasına ve güvenliğin sağlanmasına da aktif şekilde yardımcı olabileceğine inandığı belirtildi.

Trump'ın bu hususu farklı açıklamalarında dile getirdiği hatırlatılan yazıda, Ankara'nın Gazze'deki olası rolüne İsrail'in açık şekilde itiraz ettiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Orta Doğu'da "daha fazla nüfuz sahibi" olmasını istemeyen İsrail'in, hem bu gerekçeyle hem de Ankara ile Hamas arasındaki ilişkilerden duyduğu rahatsızlık nedeniyle Trump'a itiraz ettiği kaydedildi.

Makalede, Türkiye'nin, Gazze'de ateşkes sürecindeki adımları kontrol mekanizması olarak kurulan uluslararası istikrar gücüne katılmaya hazır olduğu belirtilirken, Trump yönetiminin bunu açık şekilde desteklediği ifade edildi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu yöndeki açıklamaları da aktarıldı.

Washington Post'un analizinde, Türkiye'yi yakından takip eden bazı analistlerin görüşlerine de yer verildi. Buna göre, Türkiye'nin Gazze sürecine aktif katılımının, Ankara-Washington ilişkilerini güçlendireceğine ve Türkiye'nin diplomatik olarak daha da güçlü bir aktör olarak algılanmasını sağlayacağına işaret edildi.