        Otomobil markete daldı! Canını son anda kurtardı | Son dakika haberleri

        Otomobil markete daldı! Canını son anda kurtardı

        Adana'da kontrolden çıkan bir otomobilin markete girmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 21:47 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:48
        Otomobil markete daldı!
        Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarında park halindeki bir motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle istikameti değişen araç, yolun karşısına geçerek markete girdi.

        Olayda yaralanan olmazken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

