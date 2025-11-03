Otomobil markete daldı! Canını son anda kurtardı
Adana'da kontrolden çıkan bir otomobilin markete girmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Giriş: 03.11.2025 - 21:47 Güncelleme: 03.11.2025 - 21:48
Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarında park halindeki bir motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle istikameti değişen araç, yolun karşısına geçerek markete girdi.
Olayda yaralanan olmazken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ