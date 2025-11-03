2026 yeniden değerleme oranı belli oldu: 2026'da harç ve cezalar ne olacak? - İş-Yaşam Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2025 yılı için yüzde 43,93 olan yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak uygulanacak. Yeni yılda birçok vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti yeniden değerleme oranında artacak. Emlak vergisi ve trafik cezaları ise bu yıl önceki yıllardan farklı olarak kanunla belirlenecek. Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor.

Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.

EN UCUZ MTV 6.066 TL OLACAK

Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 4.834 TL’den 6.066 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 cc arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 8.421 TL’den 10.567 TL’ye çıkacak.

Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 2.621 TL’den 3.289 TL’ye yükselecek.

TRAFİK CEZALARI KANUNLA BELİRLENECEK

Trafik para cezaları normalde her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Ancak, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan kanun teklifi ile trafik cezaları artırılacak. 2026 yılında kanunda belirlenen trafik cezaları uygulanacak. 2027 yılından itibaren tekrar yeniden değerleme oranında artırılmaya devam edecek.

EMLAK VERGİSİNDEKİ YÜKSEK ARTIŞA SINIR KONACAK Emlak vergisine esas arsa rayiç değerleri dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor. 2026 yılında uygulanacak emlak vergisi arsa rayiç değerleri takdir komisyonları tarafından belirlendi fakat bazı yerlerde aşırı artışların gündeme gelmesi üzerine kanunla üst sınır konulması planlanıyor. Buna ilişkin kanuni düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. 2026'DA IMEI ÜCRETİ 57 BİN 241 TL OLACAK Bu kapsamda yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 57 bin 241 TL'ye yükselecek. 2026 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 1255 TL Eylül ayında yapılan zamla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'ye yükseltilmişti. 2026'da söz konusu tutar 1255 TL'ye yükselecek. EHLİYET HARCI 7125 TL Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL’den 7.125 TL’ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL’den 2.363 TL’ye yükselecek. 6 AYLIK PASAPORT HARCI 2.960 TL Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak: 6 aya kadar: 2.960 TL (2.359 TL)

1 yıl: 4.326 TL (3.448 TL) 2 yıl: 7.066 TL (5.631 TL) 3 yıl: 10.039 TL (8.000 TL) 3 yıldan fazla: 14.148 TL (11.274 TL) Yeniden değerleme, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.