Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı

Maldivler, nesiller boyu sigara yasağı uygulayan ilk ülke oldu. Bu yasak, 1 Ocak 2007'den sonra doğan herkes için sigara içmeyi, tütün alım satımını yasaklayacak.

Sağlık Bakanlığı, yasağın Güney Asya takımadalarında Cumartesi günü yürürlüğe girdiğini ve "ülkenin halk sağlığını koruma ve tütünsüz bir nesli teşvik etme çabalarında tarihi bir dönüm noktası" olduğunu belirtti.

Bu önlem, Maldivler'i ülke çapında nesiller boyu tütün yasağı uygulayan dünyadaki ilk ülke haline getirdi.

Kararın ayrıca lüks turizmiyle bilinen ülkeye gelen turistler için de geçerli olduğu belirtildi. Söz konusu yasa ile ayrıca elektronik sigara satışı ve kullanımı da yaş sınırı olmaksızın yasaklandı.

Reşit olmayanlara tütün ürünleri satmanın cezası 50 bin rufiyaa (3 bin 200 dolar), elektronik sigara kullanmanın cezası ise 5 bin rufiyaa (320 dolar) olarak belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sigara kullanımı, dünya çapında her yıl yedi milyondan fazla ölüme neden oluyor. Ulusal bir ankete göre, 2021 itibarıyla Maldivler'in yetişkin nüfusunun (15-69 yaş arası) dörtte birinden fazlası tütün kullanıyordu. Bu oran, 13-15 yaş arası gençler için neredeyse iki katına çıktı.

2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 20'si tütün kullanırken, 2023'te Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin neredeyse yüzde 12'si sigara içiyordu. BENZER UYGULAMALARI YENİ ZELANDA VE İNGİLTERE DE DENEDİ Maldivler böyle bir yasağı yürürlüğe koyan ilk ülke olsa da, benzer öneriler dünyanın diğer bölgelerinde de tartışıldı ve neredeyse yürürlüğe konuldu. Yeni Zelanda, hükümetin 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara tütün satışını yasaklayacak dünya çapında öncü bir sigara yasağını kabul ettiği 2022'de benzer bir yasayı uygulamaya çok yaklaştı. Ancak 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen yasak hiçbir zaman hayata geçirilmedi. Yasa tasarısının kabul edilmesinden sadece bir yıl sonra, vergi indirimlerini finanse etmek için geri çekildi. Benzer yasa tasarıları son yıllarda İngiltere'de de önerilmiş, ancak kabul edilmemişti; uygulamanın yeni bir versiyonu şu anda parlamentoda görüşülüyor. Tasarı, 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlar için tütün kullanımını yasaklayacak ve tütün ve elektronik sigara ürünlerinin satışına ilişkin düzenlemeleri sıkılaştıracak.

*Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.