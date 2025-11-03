Habertürk
        ABD'nin en zengin 10 milyarderi servetlerine bir yılda 698 milyar dolar ekledi | Dış Haberler

        ABD'nin en zengin 10 milyarderi servetlerine bir yılda 698 milyar dolar ekledi

        Oxfam raporuna göre, ABD'nin en zengin 10 milyarderi servetlerine bir yıl içinde 698 milyon dolar ekledi. Raporda, Trump yönetiminin politikalarının ABD'de gelir eşitsizliğini "yeni zirvelere" taşıma riski bulunduğu uyarısı yapılırken, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerin yıllar boyunca bu uçurumu derinleştirdiği vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 10:03 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:18
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        ABD'deki en zengin 10 milyarderin toplam serveti son bir yılda 698 milyar dolar arttı. Oxfam America tarafından pazartesi günü yayımlanan yeni rapora göre bu artış, ülkedeki büyüyen servet uçurumunun altını çiziyor.

        Raporda, Trump yönetiminin politikalarının ABD'de gelir eşitsizliğini "yeni zirvelere" taşıma riski bulunduğu uyarısı yapılırken, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerin yıllar boyunca bu uçurumu derinleştirdiği vurgulandı.

        1989–2022 dönemine ait ABD Merkez Bankası (Federal Reserve) verilerini kullanan araştırmacılar, bu süre zarfında en zengin yüzde 1'lik kesimin, ortalama bir haneye kıyasla 101 kat, en yoksul yüzde 20'lik kesime kıyasla ise 987 kat daha fazla servet kazandığını hesapladı. Bu da, en zengin yüzde 1'lik dilimdeki haneler için 8,35 milyon dolarlık, ortalama bir hane için ise yalnızca 83 bin dolarlık servet artışı anlamına geliyor.

        Forbes verilerine göre ABD'nin en zengin 10 ismi şöyle:

        Elon Musk - Tesla, Space X

        Larry Ellison - Oracle

        Mark Zuckerberg - Facebook

        Jeff Bezos - Amazon

        Larry Page - Google

        Sergey Brin - Google

        Steve Ballmer - Microsoft

        JensenHuang - Semiconductors

        WarrenBuffett - BerkshireHathaway

        Michael Dell - Dell Technologies

        Öte yandan ABD nüfusunun yüzde 40'ından fazlası, çocukların ise neredeyse yarısı, "düşük gelirli" olarak kabul ediliyor. Bu da, hane gelirlerinin ulusal yoksulluk sınırının yüzde 200'ünün altında olduğu anlamına geliyor.

        Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yüksek gelirli 38 ülkesiyle yapılan karşılaştırmada ABD; göreceli yoksullukta birinci, çocuk yoksulluğu ve bebek ölümlerinde ikinci, yaşam beklentisinde ise sondan ikinci sırada yer aldı.

        Oxfam America'nın Ekonomik Adalet Politika Sorumlusu Rebecca Riddell, "Eşitsizlik bir politika tercihidir. Bu karşılaştırmalar bize, toplum olarak yoksulluk ve eşitsizlik konusunda çok farklı tercihler yapabileceğimizi gösteriyor." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'den geçen ve kendisinin "tek, büyük, muhteşem yasa tasarısı" olarak nitelendirdiği düzenleme, rapora göre on yıllardır görülen en büyük yukarı yönlü servet transferlerinden biri oldu; çünkü zenginlerin ve şirketlerin vergilerini ciddi şekilde düşürdü.

        Ancak son birkaç on yılda bu tablo yalnızca Cumhuriyetçilerin eseri değil. Riddell buna ilişkin, "Politika yapıcılar eşitsizliği seçtiler ve bu tercihler iki partinin de desteğini aldı. Son 40 yılda vergilerin ve sosyal güvenlik ağının kesilmesinden işçi haklarının zayıflatılmasına kadar birçok reform, her iki partinin de desteğiyle hayata geçirildi." dedi.

        Yazı Boyutu
