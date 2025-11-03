Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı | SON DAKİKA HABER

        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!

        Diyarbakır Müzesi'nde restorasyonu tamamlanan ve 'Emojili asker mezar taşı' olarak nitelendirilen bazalt eser, ilk kez ziyarete açıldı. 1934 yılından bu yana müzede olan, restorasyonu tamamlanan eserde askerde ölen bir kişinin korku ve telaşı anlatılmış

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 09:49 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki İçkale Müze Yerleşkesi’nde 1934 yılında kurulan ve 36 bin 352 envanterin bulunduğu Diyarbakır Müzesi’ne, kurulduğu dönemde bölgede başka müze bulunmadığı için çevre illerden çok sayıda tarihi eser getirilerek koruma altına alındı.

        DÜNYADA İLK OLDUĞU BELİRTİLDİ

        DHA'daki habere göre müzede fiziki koşullar nedeniyle daha önce sergilenemeyen taş eserlerin birçoğu, düzenlenen proje kapsamında müze bahçesinde ziyarete açılmaya başladı. Bu eserler arasında yer alan ve ‘Dünyanın ilk emojili asker mezar taşı’ olarak nitelendirilen tarihi taş da ilk kez sergilenmeye başlandı.

        1934'TEN BERİ KORUNUYOR

        1934 yılından bu yana müze deposunda korunan eser, yapılan restorasyonun ardından müze bahçesinde ziyaretçilerle buluştu. Bazalt taşından yapılmış mezar taşının, savaşa giden ve hayatını kaybeden bir askere ait olduğu değerlendiriliyor. Yüz hatları, kaş ve göz detayları ile ağız kısmındaki korku ve telaş ifadesi, taşı diğer örneklerden ayırıyor. Bu nedenle eser, ‘Emojili asker mezar taşı’ olarak tanımlanıyor.

        REKLAM

        "BU TAŞ GÜNÜMÜZE EKSİKSİZ GELMİŞ"

        Tarihte insan ve hayvan figürlü mezar taşlarına sıkça rastlandığını ancak bu taşın insan duygusunu birebir yansıtan nadir örneklerden biri olduğunu belirten Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, “1934 yılında kurulan Diyarbakır müzesi Türkiye’nin en eski ve köklü müzelerinden biridir. Kurulduğu yıllarda bölgesinde başka müzeler olmadığı için başka illerden buraya çok sayıda eser getirilmiştir. 36 bin 352 tane envanterlik eserlerimiz var. Bunlardan taş eserlerimizde mevcuttur.

        "RESTORASYONUN ARDINDAN SERGİLİYORUZ"

        Fiziki koşullardan dolayı taş eserleri sergileyemiyorduk. Yeni projemizle birlikte bu eserleri müze bahçesinde sergilemeye başladık. Bunlardan bir tanesi de dünyanın en eski emojisi olarak nitelendirilen emojili asker mezar taşımızdı. Bu eser 1934 yılından beri müzemizin deposunda yer alıyordu. Yapılan restorasyonunun ardından müzemizin bahçesinde sergiledik.

        "KORKU VE TELAŞ İFADESİ İŞLENMİŞ"

        Tarihte çok sayıda insan ve hayvan figürlü mezar taşı var. Bu taşın özelliği ise birebir bir ifadeyi vermesidir. Bazalt taşından yapılmış eser, askere giden ve sonrasında vefat eden bir askere aittir. Korku telaş sonucunda ne olacağını kestirilemeyen bir ifade mezar taşına işlenmiş.

        Bu yüzden buna diğer mezar taşlarından farklı olarak ‘Emojili asker mezar taşı’ diyoruz. Bu eseri müzemizin bahçesinde sergilemeye başladık. Tarihte ölenler için kimi zaman insan kimi zaman da hayvan mezar taşları yapılmış. Bu mezar taşımız korku ve endişeyi birebir verdiği için ‘Dünyanın ilk emojili asker mezar taşı’ diyoruz. Mezar taşımızın başında bir miğfer var. Taşta gözler ve kaşlar verilmiş, ağzı ise korku ifade ediyor. Bu taş günümüze eksiksiz gelmiş. Kısmen bazı yerlerde deformasyona uğramış fakat bu ifadeleri engellememiş” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        SGK açığı 2026’da azalacak
        SGK açığı 2026’da azalacak
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Habertürk Anasayfa