Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi!

"26 DAKİKALIK ŞOKTAN ZAFERE"

ÖZER ÇAK: Haftanın belki de en stratejik üç puanıydı bu; zira Galatasaray’ın Trabzonspor’la berabere kaldığı bir tabloda Fenerbahçe hem Trabzonspor’u geçerek ikinci sırayı aldı hem de liderle arasındaki farkı dörde indirdi. Fakat bu büyük resmin içinde sarı-lacivertliler adına sorgulanması gereken çıplak bir gerçek var. Beşiktaş’ın kırmızı kartı öncesindeki 26 dakikada skor 2-0’a gelmiş, Fenerbahçe’nin gol beklentisi sıfırda kalmış, hatta kaleyi yoklayan bir şutu dahi olmamıştı. Bu seviyedeki maçlara daha sağlam, daha temkinli ve daha konsantre başlamak şart; çünkü her rakip bu kadar erken ve oyunun akışını kökten değiştirecek bir kırmızı kart görmeyecek. Yine de fotoğrafın son karesi değerli: Fenerbahçe, ezeli rakibinin sahasında geriden gelerek kazandı, lig ve Avrupa’yı içeren şekilde bu sezon ilk kez dört maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve 1 Aralık’taki Galatasaray randevusuna kadar kağıt üzerinde daha elverişli bir fikstüre girdi. Kayserispor ve Rizespor engelleri de üçer puanla geçilirse, Kadıköy’deki Galatasaray maçı ligin ateşini hiç olmadığı kadar harlayabilir; ama o güne kadar bu derbinin ilk 26 dakikasını önüne koyup nedenlerini, zaaflarını ve çözümlerini netleştiren bir Fenerbahçe, bu yarışın içinde mesajını da en güçlü şekilde verir. (Habertürk)