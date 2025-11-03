Habertürk
        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi!

        Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı geriden gelerek mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi zaferini değerlendirdi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 10:02 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:02
        • 1

          "AÇTILAR YOLLARINI, GİDİYORLAR"

          GÜRCAN BİLGİÇ: "Fenerbahçe ikinci 45'te, Beşiktaş'ın müthiş direnişine rağmen yarışta kalacak sonucu aldı. Rakip 10 kişi olsa bile, tribünlerin müthiş desteğine rağmen bu geri dönüş, vazgeçmemenin büyük hikayesi. Sipeyşıl (Special One) ile geçen dertli sezondan sonra taraftarlar derbi kazanmanın keyfini, futbolcular da büyük takım olduklarını hatırladılar. Açtılar yollarını, gidiyorlar." [Sabah]

        • 2

          "SAKIN KENDİNE YAZMASIN"

          ÖMER ÜRÜNDÜL: "Benim son haftalarda methettiğim Tedesco bu galibiyeti sakın kendine yazmasın. Orkun'a teşekkür etsin! Bu maçta niye son derece maç eksiği olan Levent oynadı? Nene ne yapıyor bilinmez! Oğuz bu takımın önemli oyuncusudur, son bölümler hariç kulübeye mahkum. İsmail ise her zamanki gibi müthiş oynadı. Kerem Aktürkoğlu çok verimsizdi. Defalarca Ederson'a ikazda bulundum; 'Geriden riskli top atma, bu takım Manchester City değil' diye." [Sabah]

        • 3

          "KABUSTAN ZAFERE"

          İLKER YAĞCIOĞLU: "Orkun'un orta sahada yaptığı gereksiz hareket oyunun akışını değiştirdi. Belki sıradan bir pozisyondu ama psikolojik etkisi büyüktü. O an Fenerbahçe'ye bir kıvılcım geldi. Önce fark bire indi, ardından özgüven yerine oturdu. Dakikalar ilerledikçe sarı-lacivertlilerin ayağı topa daha çok değdi, baskı arttı ve ilk devre bitmeden skor 2-2'ye geldi. İkinci yarıda ise tempo düştü. Fenerbahçe oyunu kontrol etse de istediği net pozisyonları üretmekte zorlandı. Tedesco'nun değişiklikleri tartışılabilir; özellikle gol arayan bir takımda Kerem ve Asensio'nun oyundan alınması cesur ama riskli bir tercihti. Maç berabere bitseydi, bu kararlar büyük eleştiri toplardı. Ancak futbol bazen ince detayların oyunu. İsmail'in bitmek bilmeyen enerjisi, Skriniar'ın savunmadaki liderliği, Asensio'nun yaratıcı dokunuşları ve Duran'ın kritik katkılarıyla Fenerbahçe, kabus gibi başlayan geceden çok önemli bir zaferle çıkmayı başardı." [Takvim]

        • 4

          "LİGİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

          AHMET ÇAKAR: "Beşiktaş maalesef tarih yazdı… Bir Orkun Kökçü, ligin ve belki de takımının kaderini değiştirdi. Tabii ki Sergen Yalçın da öyle. Orkun geldiğinde Messi gibi karşılandı ama dün gece Beşiktaş'a ihanet etti… Beşiktaş maça mükemmel başladı. 2-0 öne geçti. Fenerbahçe darmadağındı, ilk yarının ortalarında bayram değil, seyran değil Orkun gidip rakibinin baldırına bastı. Kendini attırdı, tabii Sergen Yalçın durur mu o da akabinde kendini attırdı ve Beşiktaş ilk yarının sonuna kadar, darmadağın oldu ve skor 2-2'ye geliverdi. İkinci yarı 'Fenerbahçe rahat kazanır' diyorduk ama olmadı. Asla iyi futbol oynamadılar, ne hücum planları var ne de tempoları… Hatta Rafa Silva 80'de karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü yapsa bu kez Fenerbahçe tarih yazacaktı! 'Maç böyle biter' diyorduk sahneye Emirhan ile Duran çıktı. Ceza alanında bir stoper, topla eveleyip gevelemez. Duran bastı aldı ve tuhaf bir vuruşla Fenerbahçe'ye maçı kazandırdı." [Sabah]

        • 5

          "ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN"

          ENGİN VEREL: "Fenerbahçe net fırsatları kaçırdıktan sonra olmadık pozisyonda öne geçti. Çok eleştirilen John Duran, bu önemli deplasmanda kilidi açan oyuncu oldu. Beşiktaş ilk yarıda 2-0 öndeyken, gördüğü kırmızı kart sonrası yaşadığı gereksiz panik ve gerilimin yüzünden derbiyi kaybetti. Fenerbahçe ise altın değerinde 3 puan alıp, lider Galatasaray'la aradaki farkı 2 puan daha eritti. Ancak futbol adına çok da bu yarışın içinde kalacağına dair güven vermedi." [Akşam]

        • 6

          "26 DAKİKALIK ŞOKTAN ZAFERE"

          ÖZER ÇAK: Haftanın belki de en stratejik üç puanıydı bu; zira Galatasaray’ın Trabzonspor’la berabere kaldığı bir tabloda Fenerbahçe hem Trabzonspor’u geçerek ikinci sırayı aldı hem de liderle arasındaki farkı dörde indirdi. Fakat bu büyük resmin içinde sarı-lacivertliler adına sorgulanması gereken çıplak bir gerçek var. Beşiktaş’ın kırmızı kartı öncesindeki 26 dakikada skor 2-0’a gelmiş, Fenerbahçe’nin gol beklentisi sıfırda kalmış, hatta kaleyi yoklayan bir şutu dahi olmamıştı. Bu seviyedeki maçlara daha sağlam, daha temkinli ve daha konsantre başlamak şart; çünkü her rakip bu kadar erken ve oyunun akışını kökten değiştirecek bir kırmızı kart görmeyecek. Yine de fotoğrafın son karesi değerli: Fenerbahçe, ezeli rakibinin sahasında geriden gelerek kazandı, lig ve Avrupa’yı içeren şekilde bu sezon ilk kez dört maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve 1 Aralık’taki Galatasaray randevusuna kadar kağıt üzerinde daha elverişli bir fikstüre girdi. Kayserispor ve Rizespor engelleri de üçer puanla geçilirse, Kadıköy’deki Galatasaray maçı ligin ateşini hiç olmadığı kadar harlayabilir; ama o güne kadar bu derbinin ilk 26 dakikasını önüne koyup nedenlerini, zaaflarını ve çözümlerini netleştiren bir Fenerbahçe, bu yarışın içinde mesajını da en güçlü şekilde verir. (Habertürk)

