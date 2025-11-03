Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da Likya Yolu’nun dünyanın en güzel yürüyüş rotası seçilmesinin bölge için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, bu tanınırlığın turizm potansiyelini güçlendireceğini ve sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Time Out’un “Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotaları” listesinde yer alan yürüyüş yolları ise şöyle: