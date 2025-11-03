Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya uzanan Likya Yolu, Time Out dergisinin 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' listesinde zirvede yer aldı
İngiltere merkezli ünlü dergi, doğa ve macera tutkunları için dünyanın en etkileyici yürüyüş rotalarını sıraladığı listede Likya Yolu’nu ilk sıraya koydu. Fethiye’den başlayıp Antalya’nın Konyaaltı ilçesine kadar uzanan yaklaşık 540 kilometrelik Likya Yolu, doğa ve tarihle iç içe bir yürüyüş deneyimi sunuyor.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye turizmini dört mevsime yaymak ve doğal mirası korumak amacıyla paydaşlarla birlikte çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da Likya Yolu’nun dünyanın en güzel yürüyüş rotası seçilmesinin bölge için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, bu tanınırlığın turizm potansiyelini güçlendireceğini ve sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
Time Out’un “Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotaları” listesinde yer alan yürüyüş yolları ise şöyle:
1. Likya Yolu, Türkiye
Konum: Ölüdeniz’den Geyikbayırı’na
Uzunluk: 540 km
Süre: Yaklaşık 30 gün ancak rota daha kısa bölümlere ayrılabiliyor.
Ne zaman gidilir? Eylül – Kasım
Likya Yolu, dünyanın en ünlü yürüyüş rotalarından biri ve Türkiye’nin ilk uzun mesafe parkuru olarak biliniyor. Bir zamanlar Likya yerleşimlerini birbirine bağlayan eski bir ticaret yolu olan bu güzergâh, bugün antik uygarlıkların bıraktığı tapınak ve şehir kalıntılarını keşfetmek isteyen gezginleri kendine çekiyor. Rota boyunca sarp kayalıklar, ıssız koylar ve antik harabeler arasında ilerliyorsunuz. Öne çıkan duraklar arasında Olympos antik kenti, Patara Plajı’nın altın rengi kumları ve Saklıkent Kanyonu bulunuyor. Zorlu yürüyüşün sonunda ise Ölüdeniz’in cam gibi berrak sularında serinlemek, tüm yolculuğun en güzel ödülü oluyor.
2. O Circuit, Patagonya (Şili)
Konum: Torres del Paine Ulusal Parkı, Şili
Uzunluk: 120 km
Süre: Yaklaşık 10 gün
Ne zaman gidilir: Kasım - Mart
Patagonya, her doğa yürüyüşçüsünün hayallerindeki bölge. Ünlü W Trek’i de kapsayan O Circuit parkuru, bölgedeki en ünlü rota olarak biliniyor. Puerto Natales’ten başlayan yürüyüşte devasa dağ zirveleri, masmavi göller ve Güney Patagonya Buz Alanı’nın büyüleyici manzaraları eşlik ediyor.
3. Tour du Mont Blanc (İsviçre / İtalya / Fransa)
Konum: Mont Blanc çevresinde Chamonix dairesi
Uzunluk: 170 km
Süre: 7-10 gün
Ne zaman gidilir: Haziran - Eylül ortası
Avrupa’nın en popüler yürüyüş rotalarından biri olan bu güzergâh, Fransa, İtalya ve İsviçre sınırlarını aşarak Alplerin kalbinde etkileyici bir yolculuk sunuyor. 11 etaptan oluşan parkur boyunca dağ vadileri, buzullarla kaplı geçitler ve Alplerin yemyeşil çayırları yürüyüşçüleri karşılıyor.
4. Annapurna Circuit Trek (Nepal)
Konum: Besisahar’dan Jomsom’a
Uzunluk: Güzergâha göre 230 km’ye kadar
Süre: 12-22 gün
Ne zaman gidilir: Ekim - Kasım, Nisan - Mayıs
Dünyanın en efsanevi rotalarından biri olarak kabul edilen Annapurna parkuru, Himalayalar’ın zirveleriyle çevrili unutulmaz bir deneyim sunuyor. 5.416 metre yükseklikteki Thorang La Geçidi, yolculuğun en zorlu ama en büyüleyici noktası.
5. Great Ocean Walk (Avustralya)
Konum: Apollo Bay - The Twelve Apostles
Uzunluk: 104 km
Süre: 8 gün
Ne zaman gidilir: Eylül - Kasım, Mart - Mayıs
Melbourne’un güneyinde uzanan bu sahil parkuru, Avustralya’nın en ünlü manzaralarından biri olan Great Ocean Road’un yaya versiyonu. Uyuyan koalaların görülebileceği ormanlar, gemi enkazlarıyla dolu kıyılar ve ünlü On İki Havariler kayalıkları rotanın öne çıkan noktaları.
6. Transkafkasya Yolu (Gürcistan & Ermenistan)
Konum: Gürcistan ve Ermenistan
Uzunluk: 1500 km
Süre: Yaklaşık 6 hafta
Ne zaman gidilir: Haziran - Eylül
Rota, Avrupa’nın en az bilinen doğa alanlarından ikisini birbirine bağlıyor. Renkli Gegham Dağları, Sevan Gölü ve Arevik Milli Parkı gibi duraklarıyla dikkat çekiyor.
7. Tongariro Alpine Crossing (Yeni Zelanda)
Konum: Tongariro Ulusal Parkı
Uzunluk: 19,4 km
Süre: 6-8 saat (tek gün)
Ne zaman gidilir: Ekim - Nisan
UNESCO korumasındaki bu rota, filmseverlerin “Yüzüklerin Efendisi”ndeki Mount Doom olarak tanıyacağı Ngāuruhoe Dağı’nın eteklerinden geçiyor. Kızıl Krater, Zümrüt Gölü ve Mavi Göl gibi duraklarıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor.
8. Kalalau Trail (ABD, Hawaii)
Konum: Ke’e Beach - Kalalau Beach, Kauaʻi
Uzunluk: 36 km
Süre: 1-2 gün
Ne zaman gidilir: Yıl boyu, ancak Mayıs-Ekim arası yağmura dikkat
Jurassic Park filmine ilham veren bu rota, Hawaii’nin efsanevi Nā Pali kıyısında yer alıyor. Zorlu ama bir o kadar etkileyici parkur boyunca şelaleler, tropik vadiler ve gizli plajlar yürüyüşçülere eşlik ediyor.
9. Bald Hills Trail (Kanada)
Konum: Maligne Gölü, Jasper Milli Parkı
Uzunluk: 15 km
Süre: 4-6 saat
Ne zaman gidilir: Haziran - Eylül
Kanada’nın Rocky Dağları’nda yer alan kısa ama etkileyici bir rota. Ormanların arasından geçerek ulaşılan zirvede Maligne Gölü’nün masmavi sularına ve dağ panoramasına karşı piknik yapılabilir.
10. İnka Yolu (Peru)
Konum: Pisacucho - Machu Picchu
Uzunluk: 43 km
Süre: 4 gün
Ne zaman gidilir: Mayıs - Eylül
And Dağları’nın sisli tepelerinden geçerek dünyanın yedi harikasından biri olan Machu Picchu’ya ulaşan bu rota, birçok gezginin hayalini süslüyor. Zorlu parkur boyunca Kutsal Vadi’den geçilirken, Son Kapı’ya (Sun Gate) ulaşıldığında tüm yorgunluk unutuluyor.