Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması! | Son dakika haberleri

        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!

        İstanbul Beyoğlu'nda kız isteme töreninde havai fişekle bir evin yanmasına neden olduğu iddia edilen ve tutuklanan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. 9 kişinin hastanelik olduğu ve ortalığın savaş alanına döndüğü olayla ilgili ifade veren şüpheliler, törende kendilerine havai fişek dağıtıldığını ve pişman olduklarını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyoğlu'nda kız isteme töreninde atılan havai fişek bitişikteki binaya sıçradı. Çıkan yangında, binada bulunan 9 kişi mahsur kaldı.

        DHA'nın haberine göre itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden Ahmet Ç.'nin ifadesinde, "Herkese havai fişek dağıttılar. Bana da fark etmediğim bir anda havai fişek verdiler. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

        Yangın, 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta çıktı. İddiaya göre kız istemeye gelen kişiler tarafından sokakta havai fişek atıldı.

        Atılan fişeklerin bitişikteki binaya isabet etmesi sonucu binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından dumandan etkilenen, A.İ.(54), H.Ç.(27), B.İ.(65), Ş.Ç.(27), M.İ.(34), B.İ.(4), E.İ., ve R.İ., ve ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 9 kişi binada mahsur kaldı.

        REKLAM

        9 KİŞİ HASTANELİK OLDU

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangında mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        "BAYGIN OLANLAR VARDI"

        Yangında mahsur kalan kişilere yardım eden Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler; havai fişek fırlattılar havai fişeğin biri eve isabet etti. Ev yandı, biz topluca gençler olarak koştuk geldik. Yanar yanmaz koştuk, iki daireyi boşalttık, son katı boşaltamadık, kapıyı kırdık içeri girdik. İki bebek ve yaşlı bir abimizi aldık çıkardık. Diğerlerini de itfaiyeciler gelip çıkardı. Yedi kişi saydık biz, baygın olanlar vardı. İki tane çocuk baygındı, biri benim kucağımda biri de arkadaşın kucağında. Çok şükür kurtardık" dedi.

        5 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A., Ahmet Ç. ve Yasin A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden havai fişek atarak yangına sebep olan Ahmet Ç. ve Yasin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        "FARK ETMEDİĞİM ANDA HAVAİ FİŞEK VERDİLER"

        Diğer yandan tutuklanan 2 şüphelinin emniyet ifadeleri ortaya çıktı. Ahmet Ç., ifadesinde, "Arkadaşım Enes A.’nın kız isteme merasimi sebebiyle İstanbul’a geldim. Olay günü saat 20.00 sıralarında tören için sokağa geldik. Herkese havai fişek dağıttılar. Bana da fark etmediğim bir anda havai fişek verdiler. Benim attığım havai fişek sorunsuz bir şekilde havada patladı. Benden başka birçok insan da aynı şekilde havai fişek attı. Sonrasında, eve geçtik 20-25 dakika sonra yangın çıktığına dair bağrışmalar duyduk. İlk müdahaleyi ben ve Yasin A. yaptık. Müdahale esnasında da acil yardım ekiplerini aradık. Araçta yangın söndürme amacıyla bulunan KKT cihazını acil bir şekilde müdahale amacıyla sıktım ve 1'inci kattaki yangını söndürdüm. Gerekli organizasyon olan çevre güvenliği, ekip araçları, yol açma vb. müdahaleleri de polis ekipleriyle birlikte başarılı bir şekilde organize ettik. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. Attığım havai fişeğin yangın çıkarmadığına eminim. Sorunsuz bir şekilde havada patladı ve ben havai fişeği attıktan uzun bir süre sonra yangın çıktı. Bu süre zarfında birçok havai fişek atıldı. Bu olayı kimsenin kasıtlı bir şekilde işlemediğini düşünüyorum" dedi.

        "ÇOK PİŞMANIM"

        Tutuklanan diğer şüpheli Yasin A.'nın ise ifadesinde, "Olay günü saat 20.00 sıralarında arkadaşım Enes A.’nın kız isteme merasimi için sokağa geldik. Beni evimden almışlardı; araçtan indiğimde bana bagajdan çıkarttıkları havai fişekleri verdiler. Benim attığım havai fişek sorunsuz bir şekilde havada patladı. Benden başka bir çok insan da aynı şekilde havai fişek attı. Sonrasında eve geçtik. 20-25 dakika sonra yangın çıktığına dair bağırışlar duyduk. İlk müdahaleyi ben ve Ahmet Ç. yaptık. Sonrasında müdahalemizin yetersiz kalması sebebiyle acil yardım ekiplerini aradık. Böyle bir olay yaşandığı işin çok pişmanım. Attığım havai fişeğin yangın çıkartmadığına eminim. Sorunsuz bir sekil de havada patladı ve ben havai fişeği attıktan uzun bir süre sonra yangın çıktı. Bu süre zarfında birçok havai fişek atıldı. Bu olayı kimsenin kasıtlı bir şekilde işlemediğini düşünüyorum" cümlelerini kullandığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Habertürk Anasayfa