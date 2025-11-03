Memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur maaşlarıyla emekli aylıkları için temmuz-ekim aylarını kapsayan dört aylık döneme ilişkin enflasyon farkı belli oldu.

Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bununla birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için ocak ayında yüzde 16,55 oranında zam yapılacak.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında temmuz - aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak. 2025 yılı enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları yüzde 11,42 oranında artacak.

Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’i toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Ardından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, 2025 enflasyonu yüzde 30 olursa ocak ayında memur maaşlarına yüzde 17,79 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 59.487 TL’ye çıkacak.

OCAK AYINDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ DAHA YÜKSEK ZAM ALACAK Yıllık enflasyonun yüzde 30 olması halinde emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 17,79 oranında artacak. En düşük emekli memur aylığı 22.670 TL olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam ocak ayında yüzde 11,42’de kalacağı için emekli memurlar ile aralarında 6,37 puan zam farkı olacak. Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ile emekli memur aylıklarına yapılacak zam arasında 6 puandan fazla fark ortaya çıkacak. Enflasyon yüzde 30’un üzerine çıktıkça fark artacak. Emekli aylıkları arasındaki fark yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda 6,42, yüzde 32 olduğunda 6,46, yüzde 35 olduğunda ise 6,61 puana ulaşacak. SON ÜÇ MAAŞ ZAMMINDA SSK VE BAĞ-KUR'LULAR LEHİNE FARK OLUŞTU REKLAM 2024-2025 yıllarında uygulanan 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin ilk 6 aylık döneminde memurlar lehine fark olurken, izleyen 6 aylık dönemlerde SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine fark oluştu. 2024 yılı ocak ayında ortaya çıkan farkın giderilmesi için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına kanunla artış yapıldı. 2024 ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57’de kalacaktı. Çıkartılan kanunla SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı zammı yüzde 49,25’e çıkartıldı.

İzleyen dönemlerde ise emekli memurların aylıklarına yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kaldı. 2024 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 24,73, emekli memurlara yüzde 19,31, 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde yüzde 15,75, emekli memurlara yüzde 11,54, 2025 yılı temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 16,67, emekli memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK? En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.681 TL’ye yükseltildi. 2025 yılı enflasyonu yüzde 30 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.586 TL’ye çıkartılması bekleniyor.