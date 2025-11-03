Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.107,50 %1,24
        DOLAR 42,0623 %0,00
        EURO 48,4628 %-0,22
        GRAM ALTIN 5.430,19 %0,33
        FAİZ 39,80 %-0,52
        GÜMÜŞ GRAM 66,14 %0,37
        BITCOIN 107.072,00 %-2,65
        GBP/TRY 55,2020 %-0,26
        EUR/USD 1,1513 %-0,21
        BRENT 64,84 %0,11
        ÇEYREK ALTIN 8.878,63 %0,33
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu

        Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

        Giriş: 03.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur maaşlarıyla emekli aylıkları için temmuz-ekim aylarını kapsayan dört aylık döneme ilişkin enflasyon farkı belli oldu.

        Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.

        Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bununla birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için ocak ayında yüzde 16,55 oranında zam yapılacak.

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında temmuz - aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak. 2025 yılı enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları yüzde 11,42 oranında artacak.

        REKLAM

        Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’i toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Ardından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, 2025 enflasyonu yüzde 30 olursa ocak ayında memur maaşlarına yüzde 17,79 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 59.487 TL’ye çıkacak.

        OCAK AYINDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ DAHA YÜKSEK ZAM ALACAK

        Yıllık enflasyonun yüzde 30 olması halinde emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 17,79 oranında artacak. En düşük emekli memur aylığı 22.670 TL olacak.

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam ocak ayında yüzde 11,42’de kalacağı için emekli memurlar ile aralarında 6,37 puan zam farkı olacak.

        Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ile emekli memur aylıklarına yapılacak zam arasında 6 puandan fazla fark ortaya çıkacak. Enflasyon yüzde 30’un üzerine çıktıkça fark artacak. Emekli aylıkları arasındaki fark yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda 6,42, yüzde 32 olduğunda 6,46, yüzde 35 olduğunda ise 6,61 puana ulaşacak.

        SON ÜÇ MAAŞ ZAMMINDA SSK VE BAĞ-KUR'LULAR LEHİNE FARK OLUŞTU

        REKLAM

        2024-2025 yıllarında uygulanan 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin ilk 6 aylık döneminde memurlar lehine fark olurken, izleyen 6 aylık dönemlerde SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine fark oluştu.

        2024 yılı ocak ayında ortaya çıkan farkın giderilmesi için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına kanunla artış yapıldı. 2024 ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57’de kalacaktı. Çıkartılan kanunla SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı zammı yüzde 49,25’e çıkartıldı.

        İzleyen dönemlerde ise emekli memurların aylıklarına yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kaldı. 2024 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 24,73, emekli memurlara yüzde 19,31, 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde yüzde 15,75, emekli memurlara yüzde 11,54, 2025 yılı temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 16,67, emekli memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

        En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.681 TL’ye yükseltildi.

        2025 yılı enflasyonu yüzde 30 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.586 TL’ye çıkartılması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Habertürk Anasayfa