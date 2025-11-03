Habertürk
Habertürk
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!

        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!

        Kadın cinayetleri yine kan dondurdu. Son olay Erzurum'da meydana geldi. Kentte Salih Aybas adlı cani, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla katletti. Cani daha sonra aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:12 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:41
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Erzurum'da Salih Aybas, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

        DHA'nın haberine göre Aybas’ın 2 yıl önce Tirit’e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim'de de tahliye olduğu belirtildi.

        Olay, sabah erken saatlerde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Aybas, kovaladığı Nermin Tirit'i oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla vurduktan sonra kendi başına ateş etti.

        İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Aybas ile Tirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, olay yerine gelerek incelemede bulundu. İnceleme sonrası Tirit ve Aybas’ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Nermin Tirit'in Erzurum Teknik Üniversitesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı, Salih Aybas'ın da Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle 2023 yılında 'Kadına yönelik şiddet', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından cezaevine girdiği ve 22 Ekim'de tahliye olduğu öğrenildi.

        #Son dakika haberler
