Şişli'de 31 Ekim günü saat 20.00 sularında yolun karşısına geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar'a motosiklet çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından 21 yaşındaki sürücü Berkay Orhan gözaltına alınmıştı.

REKLAM advertisement1

Polis ekipleri tarafından hazırlanan ilk inceleme tutanağında sürücünün Karayolları Trafik Kanununun 52/1-b maddesine göre; hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunu gerektirdiği şartlara uydurmamaktan kusurlu olduğu, Engin Çağlar’ın ise aynı kanunun 68/1-b maddesine göre “Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere uymamak” bakımından kusurlu olduğu kaydedildi. Yapılan ölü muayene tutanağında, Engin Çağlar’ın kafatasında kırık olduğu ve ölümün kafa travması sonucu olduğu değerlendirildi.

"YOLUN ORTASINA GELDİĞİNDE FARK ETTİM"

Berkay Orhan’ın emniyet ifadesi de ortaya çıktı. Orhan, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde ışıklarda durduğunu, yeşil yanınca devam ettiğini ileri sürerek, “Şahsı yolun ortasına geldiği esnada fark ettim. Kornaya bastım, selektör yaptım ve durmaya çalıştım. Sert frenleme yapınca ABS devreye girdi ve mesafem uzadı. Yayaya çarpmamak için sağa manevra yapmaya çalıştım fakat kaçamadım.” dedi. Engin Çağlar’a çarpmanın etkisiyle başka bir araca çarptığını söyleyen Orhan, “Yaşanan kazadan dolayı çok üzgünüm. Hızlı değildim, kazadan dolayı şoka girdim. Kesinlikle bir kastım yoktu.” şeklinde konuştu.

“EŞİM GEZMEK İÇİN ÇIKMIŞTI, ŞİKAYETÇİYİM” Usta oyuncunun eşi Filiz Övet şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Övet, ifadesinde, Engin Çağlar’ın gezmek için 15.00 sıralarında dışarı çıktığını belirterek, “20.42’de hastaneden aradılar. Eşimin trafik kazası geçirdiğini ve gelmemiz gerektiğini söylediler. Hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtaramadıklarını söylediler.” diyerek sürücüden şikayetçi oldu. Engin Çağlar’ın oğlu da emniyette ifade vererek şikayetçi oldu. “KARANLIKTI, FARK ETTİĞİM ANDA FRENE BASTIM” Gözaltındaki şüpheli 1 Kasım günü İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda Berkay Orhan, “Yol 3 şeritliydi. En sonda araçlar park ediyordu, en sağdan gidiyordum, yaya da yaya geçidi ve ışık olmamasına rağmen orta şeride kadar ilerlemişti, karanlıktı, fark ettiğim anda frene bastım. Duramayacağımı anladığımda korna ve selektör yaptım, o arkasına bakmadan devam etti. Ben de çarptım. Motorum taksiye çarptı, ben de sürüklenip yaralandım. Alkol almadım.” diyerek serbest bırakılmayı talep etti. TUTUKLANDI Sorgunun ardından Berkay Orhan üzerine atılı “Taksirle Ölüme Neden Olma” suçundan tutuklandı. Kararın gerekçesinde, olay anına ilişkin kamera görüntüleri, müştekilerin şikayetçi olması şüphelinin maktule motosikletle çarparak ölümüne sebebiyet verdiği, kaza tespit tutanağına göre sürücünün kusurlu olduğu yönündeki görüş nedeniyle adli kontrol şartının yetersiz olacağı belirtildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA DHA'nın haberine göre diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Engin Çağlar'ın yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarptığı ve oyuncunun çarpmanın şiddetiyle yere düştüğü anlar görülüyor. Görüntülerin devamında çevredekiler yerde yatan Çağlar'ın yardımına koşuyor. ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ 'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Çağlar'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı'nın paylaşımında "Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın ve Yeşilçam’ın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı. REKLAM Engin Çağlar için 2 Kasım Pazar günü Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat camiasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık, 'Almanya'da bir Türk kızı' tiyatrosundan oyun arkadaşı Suat Yalçın ve sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.