Süreç komisyonu “İrlanda modelini” inceledi: "Kazan-kazan" önerisi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 8 üyesi, davet üzerine Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün Dublin’de düzenlediği toplantıya katıldı.

AK Parti'den Abdurrahman Babacan, CHP'den Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı, DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Celal Fırat toplantının katılımcıları arasında yer aldı. Yeni Yol Partisi'nden Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Bilici ile 2013-2015 döneminde akil insanlar heyetinde yer alan Yılmaz Ensaroğlu da toplantıda yer aldı.

REKLAM advertisement1

İRA ÖRNEĞİ İNCELENDİ

İki gün boyunca yapılan toplantılara, Kuzey İrlanda barış süreci döneminin İrlanda Başbakanı Bertie Ahern ve İrlanda Eski Dışişleri Bakanı Dermot Ahern gibi isimler konuşmacı olarak katıldı. Komisyon üyeleri, kurulduktan 36 yıl sonra silah bırakan İRA örneğini inceledi. Moro, Guetemala, Liberya, Mozambik ve birçok örnek de ele alındı.

REKLAM

“TEPKİ ÇEKECEK SÖYLEMLERDEN KAÇINILMALI”

Toplantılarda, süreç devam ederken tepki çekecek söylemlerden kaçınarak, olumsuz hafızayı tetikleyecek hatırlatma ve söylemden uzak durulması gerektiği belirtildi.

“KAZAN-KAZAN”

Konuşmacılar, çözümün “kazan-kaybet” değil, “kazan-kazan” olarak kurgulanmasını önerdi. Toplantılarda “Her şeyde anlaşılmadan hiçbir konuda anlaşma sağlanmamıştır” ilkesi ile sürece dair istenmeyen durumlardan kaçınılabileceği de kaydedildi. Bu tip süreçlerin sabır gerektirdiği belirtilirken, bir yandan da hızlı davranılması gerektiği de belirtildi.