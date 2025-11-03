Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD basınında, Trump yönetiminin Meksika'daki kartellere karşı harekat planladığı iddia edildi | Dış Haberler

        ABD basınında, Trump yönetiminin Meksika'daki kartellere karşı harekat planladığı iddia edildi

        ABD basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump yönetimi Meksika'daki kartellere karşı yeni bir operasyon hazırlığı yapıyor. Haberde, Meksika'ya kara operasyonlarını da içeren harekat planı kapsamında eğitimlerin başladığı iddiasına yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:35 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Meksika'da uyuşturucu kartellerini hedef alan ve kara operasyonlarını da içeren harekat planladığı öne sürüldü.

        NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Meksika'daki kartellere karşı yeni bir operasyon hazırlığı yapıyor.

        Haberde, Meksika'ya kara operasyonlarını da içeren harekat planı kapsamında eğitimlerin başladığı iddiasına yer verildi.

        ABD'nin, harekat kapsamında Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarları ve kartelleri hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemeyi planladığı öne sürülen haberde, harekata Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı (JSOC) ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) kuvvetlerinin katılımının planlandığı iddia edildi.

        Harekatın kapsamı hakkında görüşmelerin devam ettiği, nihai kararın henüz verilmediği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Habertürk Anasayfa