Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
Ağrı'da inşaat halindeki binada asansör için yapılan eklentinin saçağı çöktü. Kopan beton parçasının çarptığı 2 işçiden 48 yaşındaki Hürmet Varlı yaşamını yitirdi, aynı olayda ağır yaralanan yeğeni Evren Varlı ise tedavi altına alındı
Ağrı'da olay, Patnos ilçesi Atatürk Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmanda meydana geldi.
İnşaatın en üst katında asansör için yapılan eklentinin saçağı, ağırlığı taşıyamayınca çöktü.Olayda, 48 yaşındaki Hürmet Varlı hayatını kaybetti.
ÜZERLERİNE BETON DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre kopan beton parçası, bu sırada saçağın altında çalışan işçiler Hürmet Varlı ve yeğeni Evren Varlı'ya çarptı.
AMCA VE YEĞENİ YARALANDI
Amca ve yeğen yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
AMCA CAN VERDİ YEĞENİN DURUMU AĞIR
Tedaviye alınan yaralılardan Hürmet Varlı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hürmet Varlı, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Ağır yaralanan Evren Varlı'nın tedaisi devam ediyor.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.