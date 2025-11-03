Habertürk
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!

        Antalya'nın Kepez ilçesinde scooter parkta giderken önünü kesen 28 yaşındaki Sedat D., tarafından bıçakla göğsünden yaralanan, bir kız çocuğu babası olan 58 yaşındaki Ali Haydar Özyıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 13:34 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:27
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Antalya'da yürek yakan olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'nda yaşandı.

        Scooter ile giden Ali Haydar Özyıldırım'ın (58) önünü Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda alkollü olduğu iddia edilen Sedat D. (28) kesti.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLA YARALADI

        AA'daki habere göre ikili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat D, yanındaki bıçakla Özyıldırım'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Özyıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KAÇAN KATİL YAKALANIP TUTUKLANDI

        Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıyı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sedat D, tutuklandı.

        YAKINLARI YASA BOĞULDU

        Özyıldırım'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine telsim edildi. Cenazeyi almaya gelen yakınları üzüntü yaşadı.

        AİLESİ İKİ KORNEASINI BAĞIŞLADI

        Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Özyıldırım'ın iki korneası, ailesi tarafından bağışlandı. Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Özyıldırım'ın akrabası Mihriban Sarı, kuzeninin gece elim bir olayda madde bağımlısı bir kişi tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldığını belirterek, "Çok iyi ve yardımsever bir insandı. Onu böyle bir olay sonrası kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öldükten sonra bile başkalarına faydası olacak, korneaları bağışlandı. Polis teşkilatımıza da zanlıyı kısa sürede yakaladıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

        BİR KIZ ÇOCUĞU BABASIYDI

        Bir kız çocuğu babası olan Özyıldırım'ın cenazesinin Konyaaltı ilçesindeki Çakırlar Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

        "BENİ TAKİP EDEN KİŞİ SANDIM"

        DHA'daki habere göre öte yandan cinayet şüphelisi Sedat Demirören'in ifadesi ortaya çıktı. Demirören'in, "Eski karımın beni takip ettirdiğini düşünüyordum. Parkta bulunduğum esnada bu kişiyi görünce, beni takip eden kişi sandım. Aramızda biraz tartışma çıktı. Elini beline atınca ben de kendimi korumaya çalıştım" dediği belirtildi.

