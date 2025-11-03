Habertürk
        Faruk Peker'den yapımcıya tepki: Hepsinin kariyeri yanıma yaklaşamaz

        Faruk Peker: Hepsinin toplam kariyeri yanıma yaklaşamaz

        'Mitoloji Mafyası' ile uzun süre sonra sinemaya dönen Faruk Peker, filmin yapımcısı Hayri Aslan'a büyük tepki gösterdi. Peker, afişe tepki göstererek; "Mahkemelik olacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 14:07 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:07
        "Mahkemelik olacağız"
        Müjde Ar ile birlikte rol aldığı 1982 yapımı 'İffet' filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker, yıllar sonra setlere döndü.

        Faruk Peker; Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Eray Özbal, Nuri Alço ve Aslı Bekiroğlu'nun rol aldığı 'Mitoloji Mafyası' adlı sinema filminde kamera karşısına geçti.

        17 yıl sonra bir yapımda rol alan Faruk Peker, filmin afişinde fotoğrafına yer verilmeyince filmin yapımcısı Hayri Aslan'a büyük tepki gösterdi. YouTube kanalından sitemini dile getiren Peker; "Coşkun'un fotoğrafını kocaman koymuşlar. Tecavüzcü Coşkun'dan aşağı düşmüşüm. Onun figüranı olmuşu. Nuri Alço da rol almış. Bana söyleselerdi ben o filmde rol mu alırdım? Coşkun'u 1975'ten beri tanırım. Senaryosunu kendi yazdığım ve başrolünü oynadığım filmde ona rol verdim. Bu adamın adını benim ismimin üzerine yazmışlar bir de fotoğrafımı da afişten çıkarmışlar. Ben hayatımda jönden başka bir şey oynamadım. İsviçre - ABD yapımı 'The Favorite' filminde Murray Abraham ile oynadım. 'Mitoloji Mafyası' filmindeki bütün kadroya bakın, hepsini toplayın benim özgeçmişimi tutmuyor. Bana verilen sözler tutulmadı. Mahkemelik olacağız. Sen benim 48 yıllık yatırımıma nasıl böyle bir hakaret edersin. Terbiyesiz. Sana hakkımı helal etmiyorum. O film inşallah sana bir lira kazandırmayacak. Seni Allah'a havale ediyorum. Uykularını uyuyama inşallah. Bir tek sahne oynamam için, 'Allah aşkına' diyerek, ısrar ettiniz, özel arabalar tuttunuz rol almam için. 'İffet' filmindeki araba sahnesinin benzerini çekeceğimiz için yapımcı arkadaş bir de Müjde Ar'ı aramış, icazet istemiş. Çok güvendiğin oyuncu kadron var ya sonunda ben göreceğim filmin gişesini. Sen o filmdeki bütün oyuncuların özgeçmişini toplamını benimkinin yanına yaz. Eğer tutuyorsa ben haksızım. Beni bu durumlara düşürdün, aldattın" ifadelerini kullandı.

        Habertürk Anasayfa