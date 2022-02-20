Faruk Peker: Ambargoluyum!

Peki siz bu sahnenin bu kadar konuşulacağını düşünüyor muydunuz?



Kartal Ağabey söyleyince bir 10-15 sene diye düşündüm. Zaman geçtikçe, bu sahnenin vuruculuğu yerleştikçe Kartal Ağabey'e olan saygım daha da arttı. 40 yıldır konuşuluyor, 10 senesi daha var.

Yavuz Turgul ne dedi, senarist oydu?



En ufak bir fikrim yok. Kartal Ağabey ile ikisi arasındadır. Hatırladığım, senaryoda o sahnenin boş bir sayfa olduğuydu. Yani yazılmamıştı senaryo. Standart bir sahne olmamasını Kartal Tibet en başında düşünmüştü sanırım.