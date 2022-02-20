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Faruk Peker: Ambargoluyum! - Magazin haberleri

Faruk Peker: Ambargoluyum!

Türk sinemasının ünlü aktörlerinden Faruk Peker (66) ile buluştuk. Uzun yıllardır gözlerden uzak olan usta oyuncu ile hem geçmişi hem de bugünü konuştuk

20.02.2022 - 07:47 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    İlk kez 1977'de 'Kükreyen Aslan' adlı sinema filmi için kamera karşısına geçti. 80'li yıllarda kariyerinin zirvesine çıktı. Beyazperdede Müjde Ar, Ahu Tuğba ve Banu Alkan gibi isimlerle rol aldı. Kartal Tibet'in yönetmen, Yavuz Turgul'un da senaryo koltuğunda oturduğu 'İffet' filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazındı. Müjde Ar ile çektiği 'Araba camı sahnesi' ise üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen hala akıllarda. Bu haftaki nostalji kuşağımızın konuğu Faruk Peker. Uzun süredir kameralardan uzak olan oyuncu için İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktık. Gölbaşı'nda mütevazi bir apartman dairesinde yaşayan Peker ile koyu bir sohbete daldık.

  • Nasılsınız Faruk Bey?

    Fena değilim. İyiyiz.

    Uzun süredir ekranlardan uzaksınız neler yapıyorsunuz bu dönemde?

    Senaryo ve kitap yazıyorum.

  • Kitap derken?

    Yaşadıklarımı yazıya döküyorum. 1973'ten beri tuttuğum anılarımı anlatan bir kitap yazıyorum. Normalde senaryo yazmaya alışık bir insandım. Daha önce yazdığım senaryoları çektim ve oynadım. Senaryo yazmak kolaymış. Nasıl kolay; Yer, zaman, oyuncu diye ayırıyorsun, sayfaya diyalogları döküyorsun. 60-100 kişi bir araya geliyor ve canlandırıyor. Bu 60-100 kişinin canlandıracağı olayı sadece beyaz bir sayfaya dökmek her baba yiğidin harcı değilmiş. Sonra baktım çevreden güzel tepki alıyorum yazdıklarımı bir macera romanına çevirmeye karar verdim. 300 sayfayı tamamladım. Kahramanı kim; Faruk Peker...

  • Neden Ankara peki?

    Ankara doğumluyum. Dostlarım buralarda. İstanbul'da gidişat iyi değildi. Üzerime bir örtü alıp saklanmak daha iyi geldi.

  • Hala çok fitsiniz?

    Genetiğin ve sporun etkisi. Babam tenisçi olmamı isterdi ama basketbol oynadım. Önce Ankara Koleji'nde başladım, ardından da Galatasaray'da kariyerim devam etti. Babam da iyi bir tenisçiydi. Hatta beni Wimbledon'da oynayan ilk Türk yapmak isterdi. Hayaliydi.

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