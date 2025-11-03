Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco

MİLLİ ARA İLAÇ OLDU

Sahasındaki Antalyaspor ve Nice karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan İtalyan teknik adam, 0-0'lık skorla Samsunspor'a takıldı. Ardından milli aranın devreye girmesiyle birlikte Tedesco, rahat bir nefes aldı. Milli arada oyuncuları daha iyi tanıma ve istediği oyunu oturtma fırsatı bulan genç teknik direktör, kendisine yöneltilen okların hedefinden çıktı.