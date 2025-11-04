Habertürk
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de

        Avukat Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 01:45 Güncelleme: 04.11.2025 - 01:52
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin TL, dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında olacak. Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin TL, sonraki her 1 saat için bin 800 TL olarak belirlenirken, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 7 bin TL oldu.

        "TARİFEDE ORTALAMA YÜZDE 36,15 ORANINDA ARTIŞ SAĞLANDI"

        Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yeni tarife hakkında yapılan yazılı açıklamada, "2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca Nisbi Tarife ücretini belirleyen üçüncü kısma yüzde 13’lük yeni bir dilim eklenmiştir. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 45 bin TL'dir. Sulh hukuk mahkemesinde ücret 30 bin TL olarak tespit edilmiştir. Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 22 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. İcra dairelerinde yapılan takipler için 9 bin TL olan maktu ücret, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20 bin TL’dir. Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65 bin TL'ye yükseltilmiştir. İdare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30 bin TL’dir. Avukatlık Kanunu 35'inci madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 45 bin TL'ye çıkarılmıştır. Yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek miktar 27 bin TL olarak belirlenmiştir. Tarife'nin 'Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret' başlıklı üçüncü kısmında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak yarı oranında artırılarak yeniden düzenlenmiştir" denildi.

