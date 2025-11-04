Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 20°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 24°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 25°C Parçalı bulutlu MANİSA °C, 25°C Parçalı bulutlu AKDENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ADANA °C, 30°C Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 26°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 28°C Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 23°C Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 16°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 21°C Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 21°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 22°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 22°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı bulutlu REKLAM ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 18°C Parçalı bulutlu RİZE °C, 20°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 21°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 19°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu