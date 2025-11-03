"Çatışmaların yüzde 20 ila 30'u Pokrovsk ekseninde"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaş kapsamında cephe hattındaki tüm çatışmaların yaklaşık yüzde 20 ila 30'unun Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri yönünde yaşandığını belirtti.

Zelenskiy, başkent Kiev'deki çalışma ofisinde, Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve bakanlar ile düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Konuşmasında cephedeki son gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, en ağır çatışmaların Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri yönünde yoğunlaştığını belirtti.

Rus ordusunun şehre yönelik güdümlü hava bombalarıyla da yoğun saldırıları sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Düşman Pokrovsk'ta son günlerde başarı elde edemedi. Cephedeki tüm çatışmaların yaklaşık yüzde 20 ila 30'u Pokrovsk'ta yaşanıyor. Ayrıca, kullanılan tüm güdümlü hava bombalarının yüzde 50'si Pokrovsk'a fırlatılıyor. Yani, Pokrovsk'ta işimizin kolay olmadığını anlıyorsunuz."

Ukrayna ordusunun bölgedeki Dobropilya şehri yönünde Ruslara karşı saldırı yürüttüğünü anımsatan Zelenskiy, bu yönde 2,5 ile 3 kilometre arasında ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Öte yandan, Harkiv bölgesinde de çatışmaların yaşandığını Kupyansk şehrindeki son duruma değinen Zelenskiy, şehirde 60 kadar Rus askerinin kaldığını söyledi.

Zelenskiy, şehirdeki tüm Rus askerlerinin çıkarılması için gereken tarihlerin belirlendiğini ancak güvenlik gerekçesiyle bunu şimdilik kamuoyuna açıklamayacaklarını ifade etti.

"Silah ihracatını başlatmak için Berlin ve Kopenhag'da ofis açılacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın ürettiği bazı silahları ihraç etmeye karar verdiklerine işaret etti.

Silah ihracatının gerçekleşmesi için Almanya ve Danimarka'nın başkentleri Berlin ve Kopenhag'da bu yıl iki ofisin açılacağını aktaran Zelenskiy, "Açıkçası, tüm silahları ihraç edemeyiz. Bazı silahlar bizim için çok önemli." dedi.

Zelenskiy, öncelikle insansız deniz araçları ve topçu sistemlerini ihraç edebileceklerini dile getirdi.

Burada bir gazetecinin savaşın bitirilmesine yönelik Avrupa'da bir planın hazır olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, "Bu konuda önemli olan, Ukrayna Devlet Başkanı olarak bu planı görüp görmediğim. Hayır (görmedim)." ifadelerini kullandı.