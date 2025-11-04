Habertürk
        FETÖ operasyonunda 5 ilde 19 gözaltı kararı!

        FETÖ operasyonunda 5 ilde 19 gözaltı kararı!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan SİGNAL isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 08:21 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:45
        
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT Başkanlığınca daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A'nın dijital materyallerindeki çözümleme işlemleri sonucunda, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden şifreli örgütsel yazışmaları tespit edilen, 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların gözaltına alınması için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        #FETÖ
        #Son dakika haberler
