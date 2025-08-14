Habertürk
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti! İşte o açıklama

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çerçioğlu açıklamasında, "Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır" dedi. Çerçioğlu, AK Parti'nin kuruluşunun 24. yıldönümü nedeniyle düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 12:27 Güncelleme: 14.08.2025 - 15:45
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

        "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

        Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

        Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

        Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.

        Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."

        Çerçioğlu, AK Parti'nin kuruluşunun 24. yıldönümü nedeniyle düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldı. Çerçioğlu, Aydın'da kentsel dönüşüme destek vereceklerini söyledi.

        #Özlem Çerçioğlu
