Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Cennet vatanımızın en doğusundan en batısına en kuzeyinden en güneyine, 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. Her bir kardeşimi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu kutlu davaya gönül verdiğiniz için, kadirşinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AK Parti bugün 24 yaşında. Aziz milletimizin iradesiyle doğan, Türkiye'nin son çeyrek asrına damgasını vuran AK Parti'mizin 24.kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz.

Her bir sayfası adanmışlıkla dolu, fedakarlıkla örülü 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını hep beraber yaşıyoruz. Bu yola birlikte çıktığımız her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Partimizin kurucularına şükranlarımı sunuyorum. 24 yıl boyunca her koşulda yanımızda duran milletimize buradan özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum. AK Parti davasını sahiplenen bu davaya omuz veren tüm kardeşlerime minnettarlığımı ifade ediyorum.

Kuruluş yıl dönümü programımıza özel çiçek göndermek suretiyle büyük bir nezaket sergileyen Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra gururumuza ortak olan diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum. "YENİ KATILIMLARLA GÜÇLENİYORUZ" Bu müstesna günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Yeni katılımlarla güçleniyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz. Birazdan belediye başkanlarına rozetlerimizi takacağız. Dünden beri ahlaksızca her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Kendi pisliklerini örtmek için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir. "AK PARTİ BUGÜN DÜNE GÖRE DAHA GÜÇLÜDÜR" Medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastı düzenleyenlerin zorbalıklarına boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz. Kim ne derse desin, AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın daha güçlü olacaktır.

Üzerimize oyunlar oynandı, partimize kumpaslar kurulmak istendi. Ülkemizi kaosa sürüklemeye kalktılar, bunları aşmayı başardık. Milletimizin her ferdine AK Parti çatısı altında yer vardır. Önce Türkiye diyen herkes bizim tabii üyemizdir. "BİZDE EMEKLİLİK YOKTUR" AK Parti bugün siyaset yapma ve devleti yönetme hususunda Türkiye'nin en iyi, en tecrübeli, en bilgili ve birikimli kadrolarına sahiptir. AK Parti insan öğüten bir değirmen değildir. Bizde emeklilik yoktur. Bizde kenara çekilmek, inzivaya çekilmek yoktur. TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI Terörsüz Türkiye süreci sayesinde yalnızca terör sorununu değil, terör tehdidini ve ihtimalini de tamamen sıfırlamayı hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Bu sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır. Yapıcı eleştiriye kulak tıkamayız ama yıkıcı eleştiriye algı operasyonlarına da eyvallah etmeyiz." ÇERÇİOĞLU VE 8 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'DE Törende, CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Çerçioğlu yaptığı konuşmada, "Bundan sonra Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğim. Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik." dedi. Törende CHP'den istifa eden Aydın’ın Söke ilçe Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın’ın Yenipazar ilçe Belediye Başkanı Malik Ercan, Aydın’ın Sultanhisar ilçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Gaziantep’in Şehitkamil ilçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Yalova’nın Altınova ilçe Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ile İYİ Parti'den istifa eden Isparta’nın Yalvaç ilçe Belediye Başkanı Mustafa Koda, Aksaray’ın Yeşiltepe belde Belediye Başkanı İsmail Akpınar ve bağımsız belediye başkanı olan Kastamonu’nun Bozkurt ilçe Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti'ye katıldı.