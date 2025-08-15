Habertürk
        ÇEYREK ALTIN 7.178,83 %0,28
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama

        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama

        Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş başkanlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmesi sona erdi. Hükümet memura toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 2026 için yüzde 10+6 zamma ilave olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamasında "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" derken "Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik" diye konuştu

        Giriş: 15.08.2025 - 17:16 Güncelleme: 15.08.2025 - 17:30
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve Birleşik Kamu İş Başkanları bugün saat 16.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü.

        Hükümet memura toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 2026 için yüzde 10+6 zamma ilave olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif etti.

        Zirvenin sonra ermesinin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamasında "Taban aylığına 1000 TL'lik zam teklifi yapıldı" ifadelerini kullandı.

        Yalçın ayrıca "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" derken "Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik" diye konuştu.

        İLK TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

        İşveren tarafı ilk olarak 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif etmişti. Memur-Sen bu teklifi kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

