        Ticari gayrimenkulde reel kayıp - Emlak Haberleri

        Ticari gayrimenkulde reel kayıp

        Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2025 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9 oranında arttı. TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında artarken reel olarak ise yüzde 3,1 oranında azaldı

        Giriş: 15.08.2025 - 14:26 Güncelleme: 15.08.2025 - 14:26
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2025 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,9 oranında arttı. TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında artarken reel olarak ise yüzde 3,1 oranında azaldı.

        Türkiye genelinde, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,1 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,6 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 3,3 oranında azaldı. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,8 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 2,4 oranında azaldı.

        Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul

        fiyat endeksleri, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 6,8, 9,5 ve 8,5

        oranlarında artış gösterdi.

        Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde

        25,9, 35,6 ve 38,6 oranlarında arttı.

