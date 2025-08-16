Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölümlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAK ETKİLİ OLACAK Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. REKLAM

13 KENT İÇİN FIRTINA UYARISI Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek şiddetli rüzgar uyarısı yapılan 13 kentimiz şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Bilecik, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova."

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık BURSA: 33, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık BALIKESİR: 32, Az bulutlu ve açık ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık EDİRNE: 33, Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR: 32, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık ADANA: 36, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık HATAY: 30, Az bulutlu ve açık REKLAM ISPARTA: 36, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık KONYA: 33, Az bulutlu ve açık YOZGAT: 27, Az bulutlu ve açık BOLU: 31, Az bulutlu ve açık ZONGULDAK: 25, Az bulutlu ve açık SİNOP: 33, Az bulutlu ve açık AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 28, Öğle saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı RİZE: 30, Öğle saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM: 27, Az bulutlu ve açık KARS: 26, Az bulutlu ve açık MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık VAN: 28, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık MARDİN: 37, Az bulutlu ve açık SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık