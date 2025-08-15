Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

REKLAM advertisement1

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Barış Alper Yılmaz, 74'te Fatih Kurucuk (k.k) ve 87. dakikada ise Mauro Icardi kaydetti.

Ayrıca konuk takımda 23. dakikada Marius Doh, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Cimbom, ligde 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. İlk hafta maçı ertelenen Fatih Karagümrük ise ilk yenilgisini aldı ve haftayı puansız kapattı.

Ligin 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. F. Karagümrük ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

REKLAM

TARAFTARLARDAN FİLİSTİN MESAJI İki takım taraftarları, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi. Geçen yıl da sık sık benzer pankartlara yer veren Galatasaray taraftarı, kale arkasına "Özgür Filistin" "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Doğu Tribünü'nde Hz. Ali'ye ait, "Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır" sözünün yer aldığı pankart açtı. Pankarttaki "Mazlum" ifadesi Filistin bayrağının renklerinde yazıldı. Fatih Karagümrük taraftarlarının olduğu misafir takım tribününde de, "Gazze'de zulüm var sessiz kalma" yazılı pankart yer aldı. REKLAM

TARAFTARIYLA 77 GÜN SONRA BULUŞTU Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıktı. Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarıyla buluştu. Ev sahibi takım taraftarları, stadı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.

RAMS PARK'TA YENİ LED EKRANLAR Galatasaray Kulübü, RAMS Park'a yeni LED ekranlar yerleştirdi. Yeni sezon öncesinde stadın ışıklandırmasını yenileyen sarı-kırmızılı kulüp, tribünler arasına da 2 katlı LED şeritler yerleştirdi. Galatasaray Kulübü, söz konusu ekranlardan yayımlanacak reklamlarla yıllık 10 milyon avro gelir hedefliyor. MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan son çizgiye inen Berkay Özcan'ın arka direğe yaptığı ortaya sol çaprazda gelişine vuran Ahmet Sivri'nin sert şutundu, kaleci Günay Güvenç topu ayaklarıyla çıkardı. 10. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın savunmadan orta sahaya oynadığı uzun topta Barış Alper Yılmaz, Doh'un yaptığı hata sonrasında meşin yuvarlağı kaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper, yerden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 1-0. 23. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Galatasaray yarı sahasının sağ kanadında yaşanan pozisyonda Doh'un Sanchez'e müdahalesinde hakem Ozan Ergün, oyunu bir süre devam ettirdikten sonra durdurdu. VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Ozan Ergün, Doh'un Sanchez'in kaval kemiğine bastığını tespit ederek, Fatih Karagümrüklü futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 40. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası sağ çaprazından meşin yuvarlağa gelişine vuran Sallai'nin şutunda top az farkla auta çıktı. 42. dakikada Sara'nın soldan kullandığı kornerde kale önünde oluşan karambolde Abdülkerim Bardakcı'nın yakın mesafeden şutunda top Barış Alper Yılmaz'a çarparak havalandı. Arka direkte Torreira'nın şık vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

47. dakikada Sara'nın soldan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın arka direkten kale önüne indirdiği topta Fatih Kurucuk'un ters dokunuşunda Çağtay Kurukalıp meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Dönen topu kale önünde tamamlamak isteyen Lemina'nın vuruşunda Çağtay, bir kez daha çizgi üzerinde meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi ve topu kornere gönderdi. 51. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Eren Elmalı'nın sert şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 60. dakikada Fatih Karagümrük net golü kaçırdı. Sağ kanattan Atakan Çankaya'nın ceza sahasına yaptığı ortada altıpas çizgisinin gerisinden Tiago Çukur'un şutunu kaleci Günay Güvenç ayaklarıyla çıkardı ve net bir gol şansını engelledi. 68. dakikada Fatih Karagümrük kalesi önemli bir tehlike atlattı. Paslaşılarak kullanılan aut atışı sırasında ceza yayı gerisindeki Johnson'ın geri pasında top yükseklik kazanarak kaleye yöneldi. Kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kafayla kornere gönderdi. 70. dakikada Sallai'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Grbic, uzanarak çıkardı.

71. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu üstten kornere çeldi. 74. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Fatih Karagümrük'ün çıkarken kaptırdığı topun ardından ceza sahası sağ çaprazında Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlakla buluştu. Barış Alper'in kale önüne yaptığı sert ortada ters bir dokunuş yapan Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına yolladı: 2-0. 87. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Fatih Karagümrük'te paslaşılarak kullanılan aut atışı sırasında Torreira, ceza yayının içinde Johnson'dan topu kaptı. Torreira, meşin yuvarlağı birkaç adım attıktan sonra penaltı noktası hizasındaki Icardi'ye çıkardı. Arjantinli futbolcu, topu boş kaleye gönderdi: 3-0. Galatasaray, maçı 3-0 kazandı.