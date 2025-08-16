Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
"MAÇA ÇOK İYİ BAŞLAMADIK"
İyi başlamadık. Maçın büyük bölümünü çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Devre arası da bunu söyledim. İkinci yarının başında biraz daha hızlı oynadık, rakip ceza sahasına daha yakın oynadık. İlk yarıda daha yavaş oynadık. Maçın devamında giren oyuncularımızla birlikte ofansif olarak daha güçlü oynadık. 11'e 10'ken çok net pozisyon verdik.
"GÜNAY'IN KURTARIŞI ÖNEMLİYDİ"
Günay'ın kurtarışı çok önemliydi. Kendi oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. İkinci golü geç bulduk. Karagümrük'ü de tebrik etmek gerekiyor. Mücadele ettiler, isteklilerdi, rakibimizi tebrik etmem gerekiyor. Oyun olarak bunun üzerine çıkmalıyız. Sonuçtan mutluyum, gollerden mutluyum, önemli bir galibiyet.
"BU OYUNUN ÜZERİNE ÇIKMALIYIZ"
Icardi'nin gol atması bizi mutlu etti ama bu oyunun çok üzerine çıkmamız gerekiyor. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Daha önce oynadık. Bütün oyuncularımın hep birlikte oynadığı maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi başlayacak, ondan sonra rakibe göre kadromuzu oluşturuyoruz. Hepsinin bir arada oynadığı zaman da olacak.
"YAVAŞ YAVAŞ SÜRESİNİ ARTTIRACAĞIZ"
Icardi'nin ilk maçı. Yavaş yavaş sürelerini arttırmalıyız. Hızlı gitmeyi düşünmüyoruz ama sürelerini arttırmamız gerekiyor. Sağlığını korumak için yavaş yavaş sürelerini arttırmamız gerekiyor.
"ROTASYONLARI DOĞRU YAPMALIYIZ"
Önemli oyuncularımız var. Hepsini oynatmamız gerekecek. Şampiyonlar Ligi başladıktan sonra lig ve Avrupa rotasyonumuz önemli olacak. Bu sene daha çok değişiklik yapmamız gerekecek. Geçen sene bunu yapmamıştık. Rotasyonları daha doğru bir şekilde yapmamız gerekecek. Bütün oyuncuları rakibe göre kullanmayı düşünüyoruz.