Alaska zirvesinin ardından... Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon

Başkan Trump Putin'le yaptığı tarihi görüşmenin ardıdan Ukrayna ve NATO liderleriyle kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını ve ardından NATO liderleriyle görüştüğünü açıkladı.

Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupalı liderleri de arayarak Putin ile Alaska'da yaptığı görüşme hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy ve NATO liderlerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir ateşkes istemediğini, bunun yerine savaşı sona erdirecek kapsamlı bir barış anlaşmasını tercih ettiğini iletti.

ABD Başkanı, liderlere, "Bence hızlı bir barış anlaşması, bir ateşkesten daha iyi" dedi.

Daha sonra açıklama yapan Trump, "Her şey yolunda giderse Putin'le bir görüşme daha gerçekleştireceğiz. Alaska zirvesinde Ukrayna'daki savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun ateşkes değil, doğrudan barış anlaşmasına gitmek olduğuna karar verildi" dedi.

Zelenskiy: Avrupa da masada olmalı

Ukrayna lideri Zelenskiy, pazartesi günü ABD'nin başkenti Washington'a gelerek Trump'la yüz yüze görüşeceğini duyurdu.

Ukrayna lideri Zelenskiy, pazartesi günü ABD'nin başkenti Washington'a gelerek Trump'la yüz yüze görüşeceğini duyurdu.

Ukrayna'nın yapıcı bir işbirliğine açık olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Trump'la telefon görüşmesinin 1.5 saatten uzun sürdüğünü bildirdi. Zelenskiy, üçlü zirveyi desteklediklerini söylerken, "Avrupa da müzakerelerin tüm aşamalarının bir parçası olmalı. Görüşmede ABD'den Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda gelen olumlu sinyalleri ele aldık" dedi. Çekya: Putin barış istemiyor Çek Savunma Bakanı Jana Cernochova, Donald Trump ile Vladimir Putin arasında Alaska'da yapılan görüşmelerin Rusya Devlet Başkanı'nın barış peşinde olmadığını ve Batı'nın birliğini zayıflatmak istediğini gösterdiğini söyledi: "Alaska'daki Trump-Putin görüşmeleri Ukrayna'daki savaşı sona erdirme yolunda önemli bir ilerleme sağlamadı, ancak Putin'in barış peşinde olmadığını, aksine Batı birliğini zayıflatmak ve propagandasını yaymak için bir fırsat olduğunu doğruladı" diyen Çek Savunma Bakanı, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Norveç: Rusya'ya baskı artırılmalı Alaska'da yapılan zirvenin ardından Norveç Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle daha fazla baskıya maruz kalması gerektiğini söyledi. Bakan Espen Barth Eide Oslo'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Rusya'ya (Ukrayna'yı işgalinin) bedelini ödemesi gerektiğine dair net bir sinyal vermek için Rusya'ya baskı yapmaya devam etmeli ve hatta bu baskıyı artırmalıyız" dedi.

Rusya: Üçlü zirve konuşulmadı Kremlin yöneticilerinden Yuri Ushakov Rusya, ABD ve Ukrayna liderleri arasında üçlü bir zirve konusunun zirvede görüşülmediğini söyledi. Ushakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapılan zirvenin ardından ne zaman tekrar bir araya geleceklerini henüz bilmediğini belirtti.