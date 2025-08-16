Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da fırtına! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da fırtına!

        İstanbul Valiliği ve AKOM'un şiddetli rüzgar uyarılarının ardından kentte şiddetli poyraz etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Bakırköy, Bağcılar ve Şişlide ağaçlar devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağacı parçalayarak kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.08.2025 - 16:30 Güncelleme: 16.08.2025 - 19:03
        İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olan poyraz fırtınasının şiddetini artırmasının ardından Avcılar’da bir ağaç kökünden koparak devrildi. Devrilen ağaç kamyonetin üzerine düşerken, araçta maddi hasar oluştu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde İstanbul’da poyraz fırtınasının etkili olacağını duyurmuştu. Şiddetli poyraz nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapılmıştı. Çarşamba gününden itibaren poyraz fırtınası etkisini sürdürürken, bugün şiddetini arttırdı.

        REKLAM

        Etkisi artan poyraz fırtınası nedeniyle Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde bir ağaç kökünden koparak devrildi. Yol kenarında park halinde bulunan kamyonetin üzerine düşen ağaç, kamyonetin kasasına ve kabinine zarar verdi. Olayda yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparak çevrede güvenliği sağladı. Ardından belediye ekipleri bölgeye sevk edilerek devrilen ağacı kaldırma çalışmalarına başladı. Olay yerinde trafiğin kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

