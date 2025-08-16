Beşiktaş, Tayfun Bulut transferini açıkladı!
Beşiktaş, Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Giriş: 16.08.2025 - 18:04 Güncelleme: 16.08.2025 - 18:31
Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ