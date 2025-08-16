Habertürk
        Çanakkale Gelibolu'da orman yangını

        Çanakkale Gelibolu'da orman yangını

        Çanakkale-Edirne Otoyolu yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Kocaeli / Karamürsel'de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. " dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 17:20 Güncelleme: 16.08.2025 - 20:52
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

        Çanakkale Valiliği'nin Next Sosyaldeki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28de başlayan orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Eceabat'ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesine yer verdi.

        Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangınla mücadeleye destek verdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Çanakkale
        #gelibolu
