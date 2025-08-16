TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi

Habertürk'ten Abdullah Tekin'in haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla düzenlenen "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma" buluşması İstanbul'da gerçekleşti.

Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız, MYK ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Levent Bülbül'ün yanı sıra milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

REKLAM advertisement1

Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ve Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da toplantıya katılanlar arasındaydı.

"HEDEF, ASIRLIK BİR HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ" Terörsüz Türkiye sürecine değinen TBMM Başkanvekili Celal Adan, “Bu süreç güçlü devlet, mutlu millet hedefine hizmet etmektedir. Türk milliyetçiliğinin ilke ve hedefleriyle uyumlu bir stratejinin ürünüdür. Bu hamleyle liderimiz sadece hudutlarımızı zorlayan tehlikeleri bertaraf etmeyi değil aynı zamanda Türkiye'yi bu kaostan yeni çağın süper gücü olarak çıkartmayı hedeflemektedir. Hedef, asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi” dedi. REKLAM

ADAN, ÜÇ ÖNEMLİ NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ Celal Adan, sürecin öncekilerden farklı olduğunu söyledi. 3 önemli noktanın altını çizen Adan, “Birinci olarak bu girişim terör örgütünün feshi, silahın bırakılmasıyla başlamıştır. İkinci, en önemli nokta da şudur: Yalnızca bir partinin dışında Meclis'teki tüm partilerimiz çalışmada yer almaktadır. Bu yüzden de ortaya çıkacak kararlar ve tavsiyeler milli mutabakat değerinde olacaktır. Terörsüz Türkiye'nin üçüncü farkı en önemlisidir. Bu defa süreci başlatan Bahçeli'nin şahsında Türk milliyetçileridir” diye konuştu.

"ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ” MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da Anayasa'nın temel hükümlerinin tartışmalara kapalı olduklarını vurguladı. Yıldız, “Bizden hiç kimse, Anayasanın ilk 4 maddesini 42. maddesini, 66. maddesinde izah edilen millet tarifini vatandaşlık tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu maddeler hiçbir zaman emin olun tartışma konusu olmaz” dedi.