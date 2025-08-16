Victoria Lopyreva: Yüksek kaliteli ve eğlenceli

FIFA 2018 Dünya Kupası elçisi ve 2003 Rusya Güzellik Kraliçesi Victoria Lopyreva, 42'nci yaşını kutlamak için Türkiye'ye geldi.

REKLAM advertisement1

Özel jetle geldiği Türkiye'de; Marmaris ve Bodrum'u kapsayan lüks bir tatil organize eden Victoria Lopyreva, arkadaşlarıyla bir hayli keyifli bir kutlama yaptı.

Victoria Lopyreva, önce Marmaris'e gitti. Birkaç gün teknede konaklayan Lopyreva, daha sonra bir otele geçiş yaptı.

REKLAM

Victoria Lopyreva, Marmaris'ten sonra Bodrum'a geçerek tekne - otel tatilini devam ettirdi. Lopyreva, Türkiye'de geçirdiği zamanı yüksek kaliteli ve eğlenceli olarak değerlendirirken Marmaris ve Bodrum'da geçirdiği günleri, anılarının baş köşesinde yer alacağını dile getirdi.