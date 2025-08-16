Habertürk
        Victoria Lopyreva: Yüksek kaliteli ve eğlenceli - Magazin haberleri

        Victoria Lopyreva: Yüksek kaliteli ve eğlenceli

        42'nci yaşını kutlamak için ülkemize gelen Victoria Lopyreva, Türkiye tatilini değerlendirdi; "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 11:46 Güncelleme: 16.08.2025 - 11:52
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        FIFA 2018 Dünya Kupası elçisi ve 2003 Rusya Güzellik Kraliçesi Victoria Lopyreva, 42'nci yaşını kutlamak için Türkiye'ye geldi.

        Özel jetle geldiği Türkiye'de; Marmaris ve Bodrum'u kapsayan lüks bir tatil organize eden Victoria Lopyreva, arkadaşlarıyla bir hayli keyifli bir kutlama yaptı.

        Victoria Lopyreva, önce Marmaris'e gitti. Birkaç gün teknede konaklayan Lopyreva, daha sonra bir otele geçiş yaptı.

        Victoria Lopyreva, Marmaris'ten sonra Bodrum'a geçerek tekne - otel tatilini devam ettirdi. Lopyreva, Türkiye'de geçirdiği zamanı yüksek kaliteli ve eğlenceli olarak değerlendirirken Marmaris ve Bodrum'da geçirdiği günleri, anılarının baş köşesinde yer alacağını dile getirdi.

        #Victoria Lopyreva
        #türkiye
        #rusya
        #BODRUM

