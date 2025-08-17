Habertürk
        ABD Başkanı Trump'ın 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istediği iddiası | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istediği iddiası

        ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in iki günce önce Alaska'da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından Trump'ın 22 Ağustos'a kadar Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin olduğu üçlü bir görüşme yapmak istediği iddia edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 09:22 Güncelleme: 17.08.2025 - 09:22
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        ABD Başkanı Donald Trump'ın, 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesini gerçekleştirmek istediği iddia edildi.

        Amerikan Axios haber platformunun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump’ın önümüzdeki bir hafta içinde yeni bir zirve düzenlemek istediği aktarıldı.

        Haberde, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’daki zirvenin ardından telefonla görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlere yeni zirve konusundaki görüşünü ilettiği kaydedildi.

        ABD Başkanı Trump'ın, 22 Ağustos’a kadar ABD, Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirecek üçlü zirvenin düzenlenmesini istediğini muhataplarına aktardığı öne sürüldü.

        Olası zirveye Putin’in yaklaşımı konusunda ise Moskova’dan henüz bir açıklama gelmedi.

        TRUMP ZELENSKIY İLE GÖRÜŞECEK

        Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yarın bir araya gelecek. Washington'da yapılacak görüşmede, "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" ve "toprak değişimi" dahil birçok önemli maddenin masada olacağı belirtildi.

        ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından Avrupalı yetkililerin ağzından ABD medyasına yansıyan açıklamalar, Alaska Zirvesi'nde ortaya çıkan tabloyu biraz daha netleştirdi.

        New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili haberinde, Trump'ın bu telefon görüşmelerinde "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" verilmesi konusunu da gündeme getirdiği ve hem Zelenskiy'nin hem de Avrupalı liderlerin buna sıcak baktığı belirtildi.

        Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Kiev'e güvenlik garantileri verilmesine karşı çıkmadığı ancak bu garantilerin NATO şemsiyesi altında olmasını istemediği, ABD askerlerinin rol almasına ise itiraz etmediği iddiasına da yer verildi.

        Öte yandan Trump'ın, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak olası bir barış anlaşması sürecinde iki ülke arasında başta Donbas bölgesi olmak üzere toprak değişimi konusunu da gündeme getirdiği kaydedildi.

        Ancak toprak değişimi konusunda hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı liderlerin, Rusların kontrolündeki yerlerin Putin'e verilmesi fikrine karşı çıktıkları aktarıldı.

