        First Lady Melania Trump'tan Putin'e mektup | Dış Haberler

        First Lady Melania Trump'tan Putin'e mektup

        ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Rusya tarafından Ukrayna'dan kaçırılan çocuklarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir mektup gönderdi. ABD Başkanı Trump, Cuma günü Alaska'da gerçekleşen zirvede mektubu Putin'e teslim etti

        Giriş: 17.08.2025 - 11:50 Güncelleme: 17.08.2025 - 11:50
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        ABD Başkanı Donald Trump eşi First Lady Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rusya tarafından Ukrayna'da kaçırılan çocuklarla ilgili bir mektup gönderdi.

        Beyaz Saray'dan iki yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubu Rus lider Putin'e Alaska'daki zirve görüşmeleri sırasında bizzat teslim ettiğini söyledi. Rus liderin, Melania Trump'ın mektubunu ABD ve Rus heyetlerinin önünde okuduğu kaydedildi.

        First Lady mektupta şu ifadelere yer verdi:

        "Her çocuk, ister bir ülkenin kırsalında tesadüfen doğmuş olsun ister görkemli bir şehir merkezinde, kalbinde aynı sessiz hayalleri taşır. Onlar sevgi, imkanlar ve tehlikelerden uzak bir güven düşlerler.

        Ebeveynler olarak görevimiz, gelecek neslin umutlarını beslemektir. Liderler olaraksa çocuklarımızı koruma sorumluluğumuz, yalnızca bir avuç insanın huzuruyla sınırlı değildir. Şüphesiz ki, her ruhun barışla uyanabileceği ve geleceğin kusursuzca korunabileceği, onur dolu bir dünya inşa etmeye gayret etmeliyiz.

        Sayın Putin eminim sizin de katılacağınız üzere: Her kuşak, ardında gelen nesillere coğrafyanın, hükümetin ve ideolojinin ötesinde bir saflıkla, bir masumiyetle hayat sunar.

        Oysa günümüz dünyasında bazı çocuklar, çevrelerindeki karanlıktan etkilenmeden, sessiz bir meydan okumayla geleceğini tehdit eden güçlere karşı bir gülümseme taşımak zorunda kalıyor. Sayın Putin, onların gülüşlerini yeniden yeşertecek kişi siz olabilirsiniz.

        Bu çocukların masumiyetini koruyarak yalnızca Rusya'ya değil, tüm insanlığa hizmet etmiş olacaksınız. Böylesine cesur bir fikir, insanlığın tüm ayrımlarını aşar. Ve siz, Sayın Putin, bu vizyonu bugün yalnızca bir imzayla gerçeğe dönüştürebilecek konumdasınız. Zamanı geldi.

        Saygılarımla."

