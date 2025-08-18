Beyaz Saray'da kritik görüşme: Zelenskiy Trump ile görüşecek, birçok Avrupalı lider de katılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Şubat ayında Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 'tartışmalı' görüşmenin ardından bugün ilk kez Beyaz Saray'a gidecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e çok sayıda Avrupalı lider de eşlik edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından bugün Washington'da neler yaşanacağı merak ediliyor.

Trump, Avrupalı liderlerle yapacağı görüşmeler öncesinde Zelenski'ye baskı yaparak, Ukrayna Devlet Başkanı'nın isterse savaşı "hemen hemen" bitirebileceğini söyledi. ABD Başkanı ayrıca, Moskova ile müzakereler kapsamında Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına veya Rus işgali altındaki Kırım'ı geri almasına izin vermeyeceğini de belirtti.

Trump, bu açıklamaları Pazar gecesi, Ukrayna'nın topraklarını terk etmesini öngören ABD destekli bir plana karşı koymak amacıyla Oval Ofis'te Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz ve Zelenski gibi Avrupalı liderlerle görüşmesinden saatler önce, Truth Social isimli sosyal medya platformunda paylaştı.

Zelenskiy de bunun üzerine kart oynamadıklarını belirtince Trump "Evet oynuyorsunuz. 3. Dünya Savaşı üzerine kumar oynuyorsunuz. Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 28 Şubat günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump, ile yaptığı görüşmede yaşadığı tartışma dünya gündemine oturmuştu.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski isterse Rusya ile savaşı hemen hemen bitirebilir veya savaşmaya devam edebilir. Obama'ya verilen Kırım'ı (12 yıl önce, tek bir kurşun bile atılmadan!) geri almak ve Ukrayna'nın NATO'ya girmesi mümkün değil. Bazı şeyler asla değişmez!!!" ifadelerini kullandı.

Trump, bir dakika sonra yaptığı açıklamada, bu kadar çok Avrupalı lideri aynı anda Beyaz Saray'da ağırlamanın "büyük bir onur" olacağını ifade etti.

ZELENSKIY: RUSYA'YI BARIŞA ZORLAMASINI UMUYORUM

Pazar günü geç saatlerde Washington'a gelen Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ve Avrupa'nın "ortak gücünün" Rusya'yı barışa zorlayacağını umduğunu söyledi.

Zelenskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri başkanına daveti için minnettarım. Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde bitirmek istiyoruz. Amerika ve Avrupalı dostlarımızla paylaştığımız gücün Rusya'yı gerçek barışa zorlayacağını umuyorum." dedi.

HANGİ AVRUPALI LİDERLER EŞLİK EDİYOR?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgi Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Zelenskiy'e eşlik edecek isimler arasında.

Ayrıca, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump-Zelenskiy görüşmesine katılacak.

WITKOFF: RUSYA, UKRAYNA'YA GÜVENLİK GARATİSİ VERİLMESİNİ KABUL ETTİ

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün akşam yaptığı açıklamada, Putin'in, barış anlaşmasının bir parçası olarak "Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin verilmesini" kabul ettiğini söyledi.