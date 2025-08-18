Tel Aviv'de protestocularla polis arasında çatışma
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin Tel Aviv'deki genel merkezi önünde binlerce protestocu ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı
- 1
İsrail'in Maariv gazetesi, binlerce protestocunun polisin uyarılarına rağmen Hatufim (Rehineler) Meydanı'ndan "Ze'ev Kalesi" olarak bilinen Likud genel merkezine doğru yürüyüşe geçtiğini aktardı.
- 2
Calcalist gazetesi ise polisin göstericilerin binaya ulaşmasını engellemeye çalışması üzerine çatışmaların çıktığını bildirdi.
- 3
Kanal 12 televizyonuna göre, protestocular parti genel merkezinin yakınındaki King George Caddesi'nde lastikleri ateşe verdi, polis en az 4 kişiyi gözaltına aldı.
-
- 4
Yedioth Ahronoth gazetesi daha sonra gözaltı sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.
- 5
Haaretz ise dün sabah saatlerinden bu yana ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının 27'ye ulaştığını yazdı.
- 6
İsrailli esir ailelerinin oluşturduğu çatı platformundan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, ülke genelinde düzenlenen gösteri, yürüyüş ve etkinliklere bir milyondan fazla kişinin katıldığı belirtilmişti.
-
- 7
Açıklamada ayrıca, Tel Aviv'deki Hatufim (Rehineler) Meydanı'ndaki faaliyetlerin sona ermesinin, hareketin bittiği anlamına gelmediği vurgulanarak, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılana kadar protesto ve eylemlere devam edileceği ifade edilmişti.
- 8
Dün sabah, genel grev nedeniyle hayati tesisler ve büyük şirketler kapanmış, yüzlerce özel kurum, belediye ve kuruluş greve katılmıştı.
- 9
Muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, iktidarda kalma ısrarı ve koalisyonu feshetmeyi reddetmesi nedeniyle Hamas ile müzakereleri sabote etmekle suçluyor.
-
- 10
Hamas ise defalarca, "savaşın sona ermesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirleri toplu halde serbest bırakmaya hazır" olduğunu açıklamıştı.
- 11
Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 20'si hayatta olmak üzere 50 İsrailli esirin bulunduğunu tahmin ediyor.
- 12
Öte yandan insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 10 bin 800'den fazla Filistinli açlık, işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle ağır koşullarda tutuluyor, yüzlercesi ise yaşamını yitirdi.
-
- 13
İsrail’in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana yürüttüğü saldırılar, Uluslararası Adalet Divanı'nın tüm uyarılarına rağmen katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme ile devam ediyor.